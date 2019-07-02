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أمريكا: رفض الإفراج عن “حميدان التركي” دون الاستماع لأقواله

أبلغه مندوب لجنة الإفراج المشروط بالقرار هاتفيًا

رفضت لجنة الإفراج المشروط عن السجين السعودي بأمريكا حميدان التركي، طلب الإفراج عنه⁩، حيث أبلغه مندوب اللجنة بقرار الرفض هاتفيًا، دون الاستماع لأقواله.

وكان السجين “التركي” قد مثل اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الإفراج المشروط بعد منعه من الجلسة السابقة التي كان من المُفترض عقدها قبل شهرين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال ابنه "تركي" حينها؛ إن الخيارات المتاحة ثلاثة: إما قبول طلب الإفراج، وإما رفضه وإعادة النظر بعد مدة تحدّدها اللجنة، ‏أو الرفض النهائي وإكمال مدة المحكومية القصوى (مدى الحياة).

وفي ذات السياق، نشرت ابنته "لمى" مكالمة "التركي" لها بعد رفض الإفراج المشروط ووصيته لهم بعدم اليأس.

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أمريكا: رفض الإفراج عن “حميدان التركي” دون الاستماع لأقواله
سبق

رفضت لجنة الإفراج المشروط عن السجين السعودي بأمريكا حميدان التركي، طلب الإفراج عنه⁩، حيث أبلغه مندوب اللجنة بقرار الرفض هاتفيًا، دون الاستماع لأقواله.

وكان السجين “التركي” قد مثل اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الإفراج المشروط بعد منعه من الجلسة السابقة التي كان من المُفترض عقدها قبل شهرين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال ابنه "تركي" حينها؛ إن الخيارات المتاحة ثلاثة: إما قبول طلب الإفراج، وإما رفضه وإعادة النظر بعد مدة تحدّدها اللجنة، ‏أو الرفض النهائي وإكمال مدة المحكومية القصوى (مدى الحياة).

وفي ذات السياق، نشرت ابنته "لمى" مكالمة "التركي" لها بعد رفض الإفراج المشروط ووصيته لهم بعدم اليأس.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
10:12 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
11:20 PM

أمريكا: رفض الإفراج عن “حميدان التركي” دون الاستماع لأقواله

أبلغه مندوب لجنة الإفراج المشروط بالقرار هاتفيًا

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
18
11,145

رفضت لجنة الإفراج المشروط عن السجين السعودي بأمريكا حميدان التركي، طلب الإفراج عنه⁩، حيث أبلغه مندوب اللجنة بقرار الرفض هاتفيًا، دون الاستماع لأقواله.

وكان السجين “التركي” قد مثل اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الإفراج المشروط بعد منعه من الجلسة السابقة التي كان من المُفترض عقدها قبل شهرين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال ابنه "تركي" حينها؛ إن الخيارات المتاحة ثلاثة: إما قبول طلب الإفراج، وإما رفضه وإعادة النظر بعد مدة تحدّدها اللجنة، ‏أو الرفض النهائي وإكمال مدة المحكومية القصوى (مدى الحياة).

وفي ذات السياق، نشرت ابنته "لمى" مكالمة "التركي" لها بعد رفض الإفراج المشروط ووصيته لهم بعدم اليأس.

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