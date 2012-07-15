اعتمد مجلس إدارة نادي الفيحاء برنامج المعسكر الإعدادي الخارجي للفريق الأول لكرة القدم وذلك في إطار تحضيرات الفريق لخوض منافسات الموسم الرياضي 2019-2020. حيث ستحتضن دولة هولندا معسكر الفيحاء وسيكون مقر المعسكر في مقاطعة بورغ هامستيدي بمدينة زيلند. وستُغادر بعثة الفريق إلى هولندا يوم الثلاثاء 16 يوليو ويستمر المعسكر حتى 8 أغسطس 2019، وسيخوض الفريق خلال المعسكر 6 مباريات ودية.

هولندا تحتضن معسكر الفيحاء لمدة 24 يومًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-14 اعتمد مجلس إدارة نادي الفيحاء برنامج المعسكر الإعدادي الخارجي للفريق الأول لكرة القدم وذلك في إطار تحضيرات الفريق لخوض منافسات الموسم الرياضي 2019-2020.

حيث ستحتضن دولة هولندا معسكر الفيحاء وسيكون مقر المعسكر في مقاطعة بورغ هامستيدي بمدينة زيلند.

وستُغادر بعثة الفريق إلى هولندا يوم الثلاثاء 16 يوليو ويستمر المعسكر حتى 8 أغسطس 2019، وسيخوض الفريق خلال المعسكر 6 مباريات ودية.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440 09:12 PM

هولندا تحتضن معسكر الفيحاء لمدة 24 يومًا يخوض ست وديات استعدادًا للموسم





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اعتمد مجلس إدارة نادي الفيحاء برنامج المعسكر الإعدادي الخارجي للفريق الأول لكرة القدم وذلك في إطار تحضيرات الفريق لخوض منافسات الموسم الرياضي 2019-2020.

حيث ستحتضن دولة هولندا معسكر الفيحاء وسيكون مقر المعسكر في مقاطعة بورغ هامستيدي بمدينة زيلند.

وستُغادر بعثة الفريق إلى هولندا يوم الثلاثاء 16 يوليو ويستمر المعسكر حتى 8 أغسطس 2019، وسيخوض الفريق خلال المعسكر 6 مباريات ودية.