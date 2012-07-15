النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هولندا تحتضن معسكر الفيحاء لمدة 24 يومًا

يخوض ست وديات استعدادًا للموسم

اعتمد مجلس إدارة نادي الفيحاء برنامج المعسكر الإعدادي الخارجي للفريق الأول لكرة القدم وذلك في إطار تحضيرات الفريق لخوض منافسات الموسم الرياضي 2019-2020.
حيث ستحتضن دولة هولندا معسكر الفيحاء وسيكون مقر المعسكر في مقاطعة بورغ هامستيدي بمدينة زيلند.
وستُغادر بعثة الفريق إلى هولندا يوم الثلاثاء 16 يوليو ويستمر المعسكر حتى 8 أغسطس 2019، وسيخوض الفريق خلال المعسكر 6 مباريات ودية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
هولندا تحتضن معسكر الفيحاء لمدة 24 يومًا
سبق

اعتمد مجلس إدارة نادي الفيحاء برنامج المعسكر الإعدادي الخارجي للفريق الأول لكرة القدم وذلك في إطار تحضيرات الفريق لخوض منافسات الموسم الرياضي 2019-2020.
حيث ستحتضن دولة هولندا معسكر الفيحاء وسيكون مقر المعسكر في مقاطعة بورغ هامستيدي بمدينة زيلند.
وستُغادر بعثة الفريق إلى هولندا يوم الثلاثاء 16 يوليو ويستمر المعسكر حتى 8 أغسطس 2019، وسيخوض الفريق خلال المعسكر 6 مباريات ودية.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
09:12 PM

هولندا تحتضن معسكر الفيحاء لمدة 24 يومًا

يخوض ست وديات استعدادًا للموسم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
0
116

اعتمد مجلس إدارة نادي الفيحاء برنامج المعسكر الإعدادي الخارجي للفريق الأول لكرة القدم وذلك في إطار تحضيرات الفريق لخوض منافسات الموسم الرياضي 2019-2020.
حيث ستحتضن دولة هولندا معسكر الفيحاء وسيكون مقر المعسكر في مقاطعة بورغ هامستيدي بمدينة زيلند.
وستُغادر بعثة الفريق إلى هولندا يوم الثلاثاء 16 يوليو ويستمر المعسكر حتى 8 أغسطس 2019، وسيخوض الفريق خلال المعسكر 6 مباريات ودية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,983
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,803
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,974
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,759

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة