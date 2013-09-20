أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل وبعض محافظاتها، تتضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تبدأ من الساعة السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً.

الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-19 أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل وبعض محافظاتها، تتضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تبدأ من الساعة السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 10:59 AM

الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل عدة محافظات





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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل وبعض محافظاتها، تتضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تبدأ من الساعة السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً.