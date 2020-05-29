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ارتفاع عدد الحالات المتعافية إلى 57031 حالة

"الصحة" تعلن تسجيل 1581 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 81766

تونس تسجل 3 حالات إصابة جديدة بكورونا

واستقرار في حالات الوفيات عند 48 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد مع استقرار في حالات الوفيات في حدود 48 حالة وفاة منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد .

وأفادت الوزارة، في بيانها اليومي لمتابعة تطورات انتشار الفيروس في تونس، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 1071 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس مع تسجيل 946 حالة تعافٍ، إضافة إلى 77 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

تونس فيروس كورونا الجديد

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تونس تسجل 3 حالات إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد مع استقرار في حالات الوفيات في حدود 48 حالة وفاة منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد .

وأفادت الوزارة، في بيانها اليومي لمتابعة تطورات انتشار الفيروس في تونس، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 1071 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس مع تسجيل 946 حالة تعافٍ، إضافة إلى 77 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
04:16 PM

تونس تسجل 3 حالات إصابة جديدة بكورونا

واستقرار في حالات الوفيات عند 48 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد مع استقرار في حالات الوفيات في حدود 48 حالة وفاة منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد .

وأفادت الوزارة، في بيانها اليومي لمتابعة تطورات انتشار الفيروس في تونس، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 1071 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس مع تسجيل 946 حالة تعافٍ، إضافة إلى 77 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

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