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إبطال مفعول ألغام حوثية جرفتها السيول المنقولة لـ"جازان"

دون حدوث أي أضرار مع تنفيذ الإجراءات المعتمدة

أبطلت فرق الدفاع المدني بجازان ألغامًا حوثية جرفتها السيول المنقولة من اليوم لأحد الأودية على الشريط الحدودي.

وصرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا اليوم عن العثور على لغم أرضي بأحد الأودية جرفته السيول المنقولة من الأراضي اليمنية، حيث تم انتقال المختصين لموقع اللغم والتعامل معه بإبطال مفعوله دون حدوث أي ضرر ولله الحمد، كما تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

جازان الدفاع المدني لغم المليشيا الحوثية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إبطال مفعول ألغام حوثية جرفتها السيول المنقولة لـ"جازان"
سبق

أبطلت فرق الدفاع المدني بجازان ألغامًا حوثية جرفتها السيول المنقولة من اليوم لأحد الأودية على الشريط الحدودي.

وصرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا اليوم عن العثور على لغم أرضي بأحد الأودية جرفته السيول المنقولة من الأراضي اليمنية، حيث تم انتقال المختصين لموقع اللغم والتعامل معه بإبطال مفعوله دون حدوث أي ضرر ولله الحمد، كما تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
12:42 AM
اخر تعديل
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
01:44 AM

إبطال مفعول ألغام حوثية جرفتها السيول المنقولة لـ"جازان"

دون حدوث أي أضرار مع تنفيذ الإجراءات المعتمدة

A A A
فهد كاملي - جازان
1
3,775

أبطلت فرق الدفاع المدني بجازان ألغامًا حوثية جرفتها السيول المنقولة من اليوم لأحد الأودية على الشريط الحدودي.

وصرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا اليوم عن العثور على لغم أرضي بأحد الأودية جرفته السيول المنقولة من الأراضي اليمنية، حيث تم انتقال المختصين لموقع اللغم والتعامل معه بإبطال مفعوله دون حدوث أي ضرر ولله الحمد، كما تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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