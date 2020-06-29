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القيادة تهنئ رئيس آيسلندا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس آيسلندا جودني يوهانسون؛ بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة .

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية آيسلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية مماثلة أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية آيسلندا وشعبها.

خادم الحرمين الشريفين ولي العهد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تهنئ رئيس آيسلندا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس آيسلندا جودني يوهانسون؛ بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة .

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية آيسلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية مماثلة أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية آيسلندا وشعبها.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
07:22 PM
اخر تعديل
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
08:01 PM

القيادة تهنئ رئيس آيسلندا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس آيسلندا جودني يوهانسون؛ بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة .

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية آيسلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية مماثلة أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية آيسلندا وشعبها.

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