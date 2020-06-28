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أجواء صيفية رتيبة.. "المسند" عن طقس الأحد: هنا قد تمطر سحب وتهب رياح

وصفها بالمعتادة وقال: تسود معظم مناطق المملكة.. و"الأرصاد" تتوقع غيوماً جزئية

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أجواءً صيفية رتيبة ومعتادة تسود معظم مناطق المملكة اليوم الأحد.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #الأحد أجواء صيفية رتيبة ومعتادة حيث يسود الاستقرار الجوي بوجه عام في معظم المناطق، والسحب التي قد تكون ممطرة قد تتشكل فوق قمم جبال السروات في #عسير.

وأضاف: متوقع أن تكون رياح #البوارح الشمالية والجافة اليوم نشطة على #الشرقية والربع الخالي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تأثيراً لرياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

الدكتور عبدالله المسند

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أجواء صيفية رتيبة.. "المسند" عن طقس الأحد: هنا قد تمطر سحب وتهب رياح
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أجواءً صيفية رتيبة ومعتادة تسود معظم مناطق المملكة اليوم الأحد.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #الأحد أجواء صيفية رتيبة ومعتادة حيث يسود الاستقرار الجوي بوجه عام في معظم المناطق، والسحب التي قد تكون ممطرة قد تتشكل فوق قمم جبال السروات في #عسير.

وأضاف: متوقع أن تكون رياح #البوارح الشمالية والجافة اليوم نشطة على #الشرقية والربع الخالي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تأثيراً لرياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
10:29 AM

أجواء صيفية رتيبة.. "المسند" عن طقس الأحد: هنا قد تمطر سحب وتهب رياح

وصفها بالمعتادة وقال: تسود معظم مناطق المملكة.. و"الأرصاد" تتوقع غيوماً جزئية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أجواءً صيفية رتيبة ومعتادة تسود معظم مناطق المملكة اليوم الأحد.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #الأحد أجواء صيفية رتيبة ومعتادة حيث يسود الاستقرار الجوي بوجه عام في معظم المناطق، والسحب التي قد تكون ممطرة قد تتشكل فوق قمم جبال السروات في #عسير.

وأضاف: متوقع أن تكون رياح #البوارح الشمالية والجافة اليوم نشطة على #الشرقية والربع الخالي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تأثيراً لرياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

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