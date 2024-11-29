بلدية دومة الجندل تواصل أعمال السفلتة في الشوارع والأحياء

ضمن خططها وجهودها المستمرة لإعادة وتطوير وتأهيل الطرق

تواصل بلدية محافظة دومة الجندل تنفيذ أعمال السفلتة في محافظة دومة الجندل، ضمن خططها وجهودها المستمرة لإعادة وتطوير وتأهيل الطرق داخل أحياء وشوارع محافظة دومة الجندل ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوه البصري وبمجموع أطوال 103,000 متر.

وأوضح رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس سميحان بن محمد الشمري أن الإدارات المختصة بالبلدية تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية احتياجات الأهالي من الخدمات البلدية المختلفة، وفق الإمكانات المتاحة حالياً والدراسات التي أعدتها البلدية.

وأكد المهندس الشمري أن البلدية تحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وفق توجيهات أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ومتابعة أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان بالعمل على تلبية تطلعات أهالي المحافظة.