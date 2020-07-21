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رواندا: السماح بإعادة فتح المساجد وتخفيف بعض الإجراءات الاحترازية

مع التقيد بالتوجيهات الطبية والتباعد البدني وارتداء الكمامات

أعلنت الحكومة الرواندية، السماح بفتح المساجد في عموم البلاد؛ في إطار الخطة الحكومية الرامية إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، مع التقيد بالتوجيهات الطبية؛ خاصة التباعد البدني وارتداء الكمامات.

وكانت الحكومة الرواندية قد أعلنت إجراءات جديدة في يونيو الماضي؛ لتخفيف القيود عن المناسبات الدينية، ومنها السماح بحضور عدد محدود لحفلات الزواج والجنائز.

وتم الإعلان في الأول من يونيو عن إجراءات تخفيف الإغلاق جزئيًّا في رواندا؛ حيث تَلَقّت الشركات العمومية والخاصة إذنًا باستئناف العمل مع العمال الأساسيين؛ بينما يستمر العمال الآخرون في العمل عن بُعد.

فيروس كورونا الجديد

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رواندا: السماح بإعادة فتح المساجد وتخفيف بعض الإجراءات الاحترازية
سبق

أعلنت الحكومة الرواندية، السماح بفتح المساجد في عموم البلاد؛ في إطار الخطة الحكومية الرامية إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، مع التقيد بالتوجيهات الطبية؛ خاصة التباعد البدني وارتداء الكمامات.

وكانت الحكومة الرواندية قد أعلنت إجراءات جديدة في يونيو الماضي؛ لتخفيف القيود عن المناسبات الدينية، ومنها السماح بحضور عدد محدود لحفلات الزواج والجنائز.

وتم الإعلان في الأول من يونيو عن إجراءات تخفيف الإغلاق جزئيًّا في رواندا؛ حيث تَلَقّت الشركات العمومية والخاصة إذنًا باستئناف العمل مع العمال الأساسيين؛ بينما يستمر العمال الآخرون في العمل عن بُعد.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
08:23 AM

رواندا: السماح بإعادة فتح المساجد وتخفيف بعض الإجراءات الاحترازية

مع التقيد بالتوجيهات الطبية والتباعد البدني وارتداء الكمامات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الحكومة الرواندية، السماح بفتح المساجد في عموم البلاد؛ في إطار الخطة الحكومية الرامية إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، مع التقيد بالتوجيهات الطبية؛ خاصة التباعد البدني وارتداء الكمامات.

وكانت الحكومة الرواندية قد أعلنت إجراءات جديدة في يونيو الماضي؛ لتخفيف القيود عن المناسبات الدينية، ومنها السماح بحضور عدد محدود لحفلات الزواج والجنائز.

وتم الإعلان في الأول من يونيو عن إجراءات تخفيف الإغلاق جزئيًّا في رواندا؛ حيث تَلَقّت الشركات العمومية والخاصة إذنًا باستئناف العمل مع العمال الأساسيين؛ بينما يستمر العمال الآخرون في العمل عن بُعد.

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