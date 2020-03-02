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وزير الصحة: لم يتم تسجيل أيّ إصابة بـ "كورونا" في السعودية

فحص أكثر من 290 حالة مشتبهاً فيها ولم تتأكّد أيّ حالة

تصوير : عبدالله النحيط

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي، أنه لا توجد حالات مصابة بفيروس كورونا في المملكة.

وأضاف وفق "الإخبارية": "تمّ فحص أكثر من 290 حالة مشتبهاً فيها ولم تتأكّد أيّ إصابة بكورونا".‎

وأردف "الربيعة" خلال مؤتمر صحفى للجنة متابعة فيروس كورونا بالسعودية، أن هناك 17 جهة داخل المملكة تنسق فيما بينها من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وشدد على أن السعودية تواصل الإجراءات الاحترازية الخاصة بها من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وكانت السعودية قد أعلنت أمس الأحد، أنه لم يتم تسجيل أيّ حالات إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وأنها تتابع وتراقب من كثب كل المستجدات بخصوص هذا الفيروس، وأنها اتخذت مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى التحكم فيه وصده.

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي بوزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي؛ خلال مؤتمر صحفي مشترك خاص بآخر المستجدات المتعلقة بالإجراءات والاستعدادات الصحية المتخذة في المملكة بخصوص فيروس كورونا الجديد.

وزير الصحة توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة: لم يتم تسجيل أيّ إصابة بـ "كورونا" في السعودية
سبق

تصوير : عبدالله النحيط

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي، أنه لا توجد حالات مصابة بفيروس كورونا في المملكة.

وأضاف وفق "الإخبارية": "تمّ فحص أكثر من 290 حالة مشتبهاً فيها ولم تتأكّد أيّ إصابة بكورونا".‎

وأردف "الربيعة" خلال مؤتمر صحفى للجنة متابعة فيروس كورونا بالسعودية، أن هناك 17 جهة داخل المملكة تنسق فيما بينها من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وشدد على أن السعودية تواصل الإجراءات الاحترازية الخاصة بها من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وكانت السعودية قد أعلنت أمس الأحد، أنه لم يتم تسجيل أيّ حالات إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وأنها تتابع وتراقب من كثب كل المستجدات بخصوص هذا الفيروس، وأنها اتخذت مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى التحكم فيه وصده.

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي بوزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي؛ خلال مؤتمر صحفي مشترك خاص بآخر المستجدات المتعلقة بالإجراءات والاستعدادات الصحية المتخذة في المملكة بخصوص فيروس كورونا الجديد.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
01:25 PM
اخر تعديل
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
01:55 PM

وزير الصحة: لم يتم تسجيل أيّ إصابة بـ "كورونا" في السعودية

فحص أكثر من 290 حالة مشتبهاً فيها ولم تتأكّد أيّ حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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949

تصوير : عبدالله النحيط

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي، أنه لا توجد حالات مصابة بفيروس كورونا في المملكة.

وأضاف وفق "الإخبارية": "تمّ فحص أكثر من 290 حالة مشتبهاً فيها ولم تتأكّد أيّ إصابة بكورونا".‎

وأردف "الربيعة" خلال مؤتمر صحفى للجنة متابعة فيروس كورونا بالسعودية، أن هناك 17 جهة داخل المملكة تنسق فيما بينها من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وشدد على أن السعودية تواصل الإجراءات الاحترازية الخاصة بها من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وكانت السعودية قد أعلنت أمس الأحد، أنه لم يتم تسجيل أيّ حالات إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وأنها تتابع وتراقب من كثب كل المستجدات بخصوص هذا الفيروس، وأنها اتخذت مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى التحكم فيه وصده.

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي بوزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي؛ خلال مؤتمر صحفي مشترك خاص بآخر المستجدات المتعلقة بالإجراءات والاستعدادات الصحية المتخذة في المملكة بخصوص فيروس كورونا الجديد.

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