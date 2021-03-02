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"الصحة": تسجيل 302 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 286 خلال الـ24 ساعة الماضية

إغلاق 6 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين المصلين

المساجد المغلقة 188 خلال 23 يوماً وتم فتح 170 منها بعد الانتهاء من التعقيم

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، ستة مساجد مؤقتاً في أربع مناطق بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 23 يوماً 188 مسجداً تم فتح 170 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، أن المساجد المغلقة هي ثلاث مساجد في منطقة الرياض تم رصد عدد خمس إصابات بها، ومسجد بمنطقة عسير تم رصد خمس حالات إصابة به، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بالمنطقة الشرقية تم رصد حالتين إصابة بفيروس كورونا مؤكدة بهما.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح مسجدين؛ مسجد منها بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وجددت الوزارة في ختام بيانها اليومي الدعوة للمصلين بضرورة تطبيق كل التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتعاون معها في تطبيقها بكل دقة لسلامتهم، كما أكدت أهمية التعاون في رصد المخالفات والابلاغ عن أي تقصير أو تراخٍ بالاتصال عبر مركز خدمات المستفيدين 1933.

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إغلاق 6 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين المصلين
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، ستة مساجد مؤقتاً في أربع مناطق بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 23 يوماً 188 مسجداً تم فتح 170 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، أن المساجد المغلقة هي ثلاث مساجد في منطقة الرياض تم رصد عدد خمس إصابات بها، ومسجد بمنطقة عسير تم رصد خمس حالات إصابة به، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بالمنطقة الشرقية تم رصد حالتين إصابة بفيروس كورونا مؤكدة بهما.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح مسجدين؛ مسجد منها بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وجددت الوزارة في ختام بيانها اليومي الدعوة للمصلين بضرورة تطبيق كل التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتعاون معها في تطبيقها بكل دقة لسلامتهم، كما أكدت أهمية التعاون في رصد المخالفات والابلاغ عن أي تقصير أو تراخٍ بالاتصال عبر مركز خدمات المستفيدين 1933.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
02:20 PM

إغلاق 6 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين المصلين

المساجد المغلقة 188 خلال 23 يوماً وتم فتح 170 منها بعد الانتهاء من التعقيم

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عبدالله العنزي - الرياض
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1,093

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، ستة مساجد مؤقتاً في أربع مناطق بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 23 يوماً 188 مسجداً تم فتح 170 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، أن المساجد المغلقة هي ثلاث مساجد في منطقة الرياض تم رصد عدد خمس إصابات بها، ومسجد بمنطقة عسير تم رصد خمس حالات إصابة به، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بالمنطقة الشرقية تم رصد حالتين إصابة بفيروس كورونا مؤكدة بهما.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح مسجدين؛ مسجد منها بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وجددت الوزارة في ختام بيانها اليومي الدعوة للمصلين بضرورة تطبيق كل التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتعاون معها في تطبيقها بكل دقة لسلامتهم، كما أكدت أهمية التعاون في رصد المخالفات والابلاغ عن أي تقصير أو تراخٍ بالاتصال عبر مركز خدمات المستفيدين 1933.

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