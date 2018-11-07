"الخطوط السعودية" تحصد جائزة أفضل شركة نقل جوي لفئتي الحج والعمرة

"باهديلة": التقدير الدولي يعكس حجم التطور الجذري في الخدمات المقدمة

حصلت الخطوط السعودية على جائزتي "أفضل شركة طيران للحج" و"أفضل شركة طيران عمرة" لعام 2018 خلال حفل جوائز التميز والحج والعمرة في المملكة المتحدة التي استضافها مجلس الحج البريطاني (CBUK) يوم الاثنين 5 نوفمبر 2018م، بحضور العديد من الشخصيات المهمة من مقدمي خدمات السفر ولفيف من الإعلاميين.

وتسلم الجائزة مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للخطوط السعودية فهد بن عبدالله باهديلة الذي قال بهذه المناسبة: "تتقدم الخطوط السعودية خطوات واثقة من خلال سلسلة من التغييرات الجذرية لتعزيز تجربة السفر للحج والعمرة وهي تعمل بجهد كبير لضمان استمرار الخدمات والحفاظ على معايير استثنائية للخدمات المقدمة إلى جانب كرم الضيافة ورعاية ضيوفنا".

وأضاف: "الجائزة ليست هدفاً بحد ذاتها إنما هي بمثابة تتويج لتفاني والتزام كل منسوبي الناقل الجوي بتقديم تجربة سفر رائعة للحجاج والمعتمرين، ونحن نشكرهم جميعاً على مساهماتهم الفعالة".

تجدر الإشارة إلى أن "السعودية" لديها رحلات مجدولة من لندن ومانشستر دون توقف إلى المملكة العربية السعودية بطائرة بوينغ 777 وبوينغ 787 دريملاينر الأكثر حداثة، وتتميز تلك الرحلات بتقديم خدمة الطهي الجديدة، "Bistro by SAUDIA".