النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اقتصادي لـ"سبق": دعم القيادة لمنشآت القطاع الخاص ديدنها منذ تأسيسه

أكد أن هناك منشآت ارتفعت مبيعاتها وزاد الطلب عليها

قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة الدكتور‏ فهد بن سليمان النافع لـ"سبق" إن استثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا، هي واحدة من القرارات الموفقة والمتتابعة من القيادة التي سيكون لها جانب إيجابي لهذه المنشآت.

وأضاف الدكتور النافع أن هناك منشآت ارتفعت مبيعاتها، وزاد الطلب عليها، وهي التي ظل نشاطها متواجدًا طيلة الفترة، والتي تعج بالمستهلكين فترة الوقت المسموح فيه بالتجوال، إلا أن هناك منشآت ملزمة بالتوقف عن النشاط، وهنا سيكون التوقف عن الإنتاجية، ومن ثم تحقيق الربح. وهذا يعني دفع مصاريف، كما نسميها تكاليف ثابتة رغم توقف العمل أو النشاط التجاري أو الإنتاجي وهكذا.

وأشار النافع إلى أن أصحاب هذه المنشآت يدركون المبالغ التي ستتحملها المنشأة في هذه المرحلة، رغم توقف الإنتاجية والربحية، ومن ضمن المصاريف التي يلزم بها أصحاب هذه المنشآت هي المبالغ التي تتحملها عن العاملين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تستقطع من مرتبات العاملين، حيث سيتم صرف التعويض للمشتركين السعوديين في المنشأة بما لا يتجاوز نسبة 70% من إجمالي عدد العمال السعوديين بالمنشأة أو عدد خمسة عمال سعوديين أيهما أكثر.

وبين أن هذا يعد تخفيفاً على العبء لهذه المنشآت، فالدولة في دعمها لمنشآت القطاع الخاص، لم يكن مقتصراً على هذه المرحلة، بل هو داعم لها منذ تأسيسها، كدعمها بالقروض الميسرة السداد بدون فوائد, تسهيل إجراءاتها مع بقية قطاعات الدولة ذات العلاقة.

ويشير إلى أن عادة المنشآت التي تأسست بشكل جيد، ووضعت لها أهدافًا واضحة وسارت بشكل جيد تكون قادرة على الاستفادة من هذه الحلول المؤقتة، وليكن تركيزي على المنشآت الصناعية، باعتبارها الأكثر حاجة لمثل هذا الدعم، إذا التزمت المنشآت الصناعية بأربعة أمور: الجوانب الإدارية، الجوانب المالية، الجوانب القانونية، والجوانب الفنية.

وختم بأن الدولة وهي تضع حلولاً للقطاع الخاص، لتخفيف العبء، هنا نقول للقطاع الخاص عليه ألا يتوقف بإيجاد الحلول الخاصة لمنشآته، نتيجة أن كل منشأة لها وضعها المختلف، وأصحاب المنشآت قادرون على معرفة مفاتيح الحلول في فترة الأزمات، يجب أن يفعل دور إدارة الأزمات داخل المنشآت، ولا تنتظر فقط حلول الدولة، فالدولة وهي تسخر إمكانياتها للقطاع الخاص وتقف معه بشكل استثنائي بهذه المرحلة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اقتصادي لـ"سبق": دعم القيادة لمنشآت القطاع الخاص ديدنها منذ تأسيسه
سبق

قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة الدكتور‏ فهد بن سليمان النافع لـ"سبق" إن استثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا، هي واحدة من القرارات الموفقة والمتتابعة من القيادة التي سيكون لها جانب إيجابي لهذه المنشآت.

وأضاف الدكتور النافع أن هناك منشآت ارتفعت مبيعاتها، وزاد الطلب عليها، وهي التي ظل نشاطها متواجدًا طيلة الفترة، والتي تعج بالمستهلكين فترة الوقت المسموح فيه بالتجوال، إلا أن هناك منشآت ملزمة بالتوقف عن النشاط، وهنا سيكون التوقف عن الإنتاجية، ومن ثم تحقيق الربح. وهذا يعني دفع مصاريف، كما نسميها تكاليف ثابتة رغم توقف العمل أو النشاط التجاري أو الإنتاجي وهكذا.

وأشار النافع إلى أن أصحاب هذه المنشآت يدركون المبالغ التي ستتحملها المنشأة في هذه المرحلة، رغم توقف الإنتاجية والربحية، ومن ضمن المصاريف التي يلزم بها أصحاب هذه المنشآت هي المبالغ التي تتحملها عن العاملين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تستقطع من مرتبات العاملين، حيث سيتم صرف التعويض للمشتركين السعوديين في المنشأة بما لا يتجاوز نسبة 70% من إجمالي عدد العمال السعوديين بالمنشأة أو عدد خمسة عمال سعوديين أيهما أكثر.

وبين أن هذا يعد تخفيفاً على العبء لهذه المنشآت، فالدولة في دعمها لمنشآت القطاع الخاص، لم يكن مقتصراً على هذه المرحلة، بل هو داعم لها منذ تأسيسها، كدعمها بالقروض الميسرة السداد بدون فوائد, تسهيل إجراءاتها مع بقية قطاعات الدولة ذات العلاقة.

ويشير إلى أن عادة المنشآت التي تأسست بشكل جيد، ووضعت لها أهدافًا واضحة وسارت بشكل جيد تكون قادرة على الاستفادة من هذه الحلول المؤقتة، وليكن تركيزي على المنشآت الصناعية، باعتبارها الأكثر حاجة لمثل هذا الدعم، إذا التزمت المنشآت الصناعية بأربعة أمور: الجوانب الإدارية، الجوانب المالية، الجوانب القانونية، والجوانب الفنية.

وختم بأن الدولة وهي تضع حلولاً للقطاع الخاص، لتخفيف العبء، هنا نقول للقطاع الخاص عليه ألا يتوقف بإيجاد الحلول الخاصة لمنشآته، نتيجة أن كل منشأة لها وضعها المختلف، وأصحاب المنشآت قادرون على معرفة مفاتيح الحلول في فترة الأزمات، يجب أن يفعل دور إدارة الأزمات داخل المنشآت، ولا تنتظر فقط حلول الدولة، فالدولة وهي تسخر إمكانياتها للقطاع الخاص وتقف معه بشكل استثنائي بهذه المرحلة.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
07:49 PM
اخر تعديل
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
08:50 PM

اقتصادي لـ"سبق": دعم القيادة لمنشآت القطاع الخاص ديدنها منذ تأسيسه

أكد أن هناك منشآت ارتفعت مبيعاتها وزاد الطلب عليها

A A A
خلود غنام - الرياض
1
843

قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة الدكتور‏ فهد بن سليمان النافع لـ"سبق" إن استثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا، هي واحدة من القرارات الموفقة والمتتابعة من القيادة التي سيكون لها جانب إيجابي لهذه المنشآت.

وأضاف الدكتور النافع أن هناك منشآت ارتفعت مبيعاتها، وزاد الطلب عليها، وهي التي ظل نشاطها متواجدًا طيلة الفترة، والتي تعج بالمستهلكين فترة الوقت المسموح فيه بالتجوال، إلا أن هناك منشآت ملزمة بالتوقف عن النشاط، وهنا سيكون التوقف عن الإنتاجية، ومن ثم تحقيق الربح. وهذا يعني دفع مصاريف، كما نسميها تكاليف ثابتة رغم توقف العمل أو النشاط التجاري أو الإنتاجي وهكذا.

وأشار النافع إلى أن أصحاب هذه المنشآت يدركون المبالغ التي ستتحملها المنشأة في هذه المرحلة، رغم توقف الإنتاجية والربحية، ومن ضمن المصاريف التي يلزم بها أصحاب هذه المنشآت هي المبالغ التي تتحملها عن العاملين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تستقطع من مرتبات العاملين، حيث سيتم صرف التعويض للمشتركين السعوديين في المنشأة بما لا يتجاوز نسبة 70% من إجمالي عدد العمال السعوديين بالمنشأة أو عدد خمسة عمال سعوديين أيهما أكثر.

وبين أن هذا يعد تخفيفاً على العبء لهذه المنشآت، فالدولة في دعمها لمنشآت القطاع الخاص، لم يكن مقتصراً على هذه المرحلة، بل هو داعم لها منذ تأسيسها، كدعمها بالقروض الميسرة السداد بدون فوائد, تسهيل إجراءاتها مع بقية قطاعات الدولة ذات العلاقة.

ويشير إلى أن عادة المنشآت التي تأسست بشكل جيد، ووضعت لها أهدافًا واضحة وسارت بشكل جيد تكون قادرة على الاستفادة من هذه الحلول المؤقتة، وليكن تركيزي على المنشآت الصناعية، باعتبارها الأكثر حاجة لمثل هذا الدعم، إذا التزمت المنشآت الصناعية بأربعة أمور: الجوانب الإدارية، الجوانب المالية، الجوانب القانونية، والجوانب الفنية.

وختم بأن الدولة وهي تضع حلولاً للقطاع الخاص، لتخفيف العبء، هنا نقول للقطاع الخاص عليه ألا يتوقف بإيجاد الحلول الخاصة لمنشآته، نتيجة أن كل منشأة لها وضعها المختلف، وأصحاب المنشآت قادرون على معرفة مفاتيح الحلول في فترة الأزمات، يجب أن يفعل دور إدارة الأزمات داخل المنشآت، ولا تنتظر فقط حلول الدولة، فالدولة وهي تسخر إمكانياتها للقطاع الخاص وتقف معه بشكل استثنائي بهذه المرحلة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,030
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,164
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,810
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,089

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة