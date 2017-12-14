"العمري" مديراً عاماً للإدارة العامة للعلاقات والمراسم بالحرس الوطني
صدرت التوجيهات بتكليف المقدم محمد بن إبراهيم العمري المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني؛ مديراً عاماً للإدارة العامة للعلاقات والمراسم بالوزارة.
وكان المقدم العمري قد عين متحدثاً رسمياً لوزارة الحرس الوطني عام 1436هـ .
ويعتبر "العمري" من الكفاءات الإعلامية في وزارة الحرس الوطني، وله العديد من العلاقات المميزة مع أغلب العاملين في المجال الإعلامي.
الحرس الوطني
"العمري" مديراً عاماً للإدارة العامة للعلاقات والمراسم بالحرس الوطني
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-12-12
صدرت التوجيهات بتكليف المقدم محمد بن إبراهيم العمري المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني؛ مديراً عاماً للإدارة العامة للعلاقات والمراسم بالوزارة.
وكان المقدم العمري قد عين متحدثاً رسمياً لوزارة الحرس الوطني عام 1436هـ .
ويعتبر "العمري" من الكفاءات الإعلامية في وزارة الحرس الوطني، وله العديد من العلاقات المميزة مع أغلب العاملين في المجال الإعلامي.
12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
04:19 PM
"العمري" مديراً عاماً للإدارة العامة للعلاقات والمراسم بالحرس الوطني
صدرت التوجيهات بتكليف المقدم محمد بن إبراهيم العمري المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني؛ مديراً عاماً للإدارة العامة للعلاقات والمراسم بالوزارة.
وكان المقدم العمري قد عين متحدثاً رسمياً لوزارة الحرس الوطني عام 1436هـ .
ويعتبر "العمري" من الكفاءات الإعلامية في وزارة الحرس الوطني، وله العديد من العلاقات المميزة مع أغلب العاملين في المجال الإعلامي.