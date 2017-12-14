النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العمري" مديراً عاماً للإدارة العامة للعلاقات والمراسم بالحرس الوطني

صدرت التوجيهات بتكليف المقدم محمد بن إبراهيم العمري المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني؛ مديراً عاماً للإدارة العامة للعلاقات والمراسم بالوزارة.

وكان المقدم العمري قد عين متحدثاً رسمياً لوزارة الحرس الوطني عام 1436هـ .

ويعتبر "العمري" من الكفاءات الإعلامية في وزارة الحرس الوطني، وله العديد من العلاقات المميزة مع أغلب العاملين في المجال الإعلامي.

الحرس الوطني

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"العمري" مديراً عاماً للإدارة العامة للعلاقات والمراسم بالحرس الوطني
سبق

صدرت التوجيهات بتكليف المقدم محمد بن إبراهيم العمري المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني؛ مديراً عاماً للإدارة العامة للعلاقات والمراسم بالوزارة.

وكان المقدم العمري قد عين متحدثاً رسمياً لوزارة الحرس الوطني عام 1436هـ .

ويعتبر "العمري" من الكفاءات الإعلامية في وزارة الحرس الوطني، وله العديد من العلاقات المميزة مع أغلب العاملين في المجال الإعلامي.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
04:19 PM

"العمري" مديراً عاماً للإدارة العامة للعلاقات والمراسم بالحرس الوطني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,364

صدرت التوجيهات بتكليف المقدم محمد بن إبراهيم العمري المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني؛ مديراً عاماً للإدارة العامة للعلاقات والمراسم بالوزارة.

وكان المقدم العمري قد عين متحدثاً رسمياً لوزارة الحرس الوطني عام 1436هـ .

ويعتبر "العمري" من الكفاءات الإعلامية في وزارة الحرس الوطني، وله العديد من العلاقات المميزة مع أغلب العاملين في المجال الإعلامي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,193
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,191
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,560
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,974

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة