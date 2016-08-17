فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أحد مسؤوليه بسؤاله عن دخله الشهري بشكل علني؛ في إشارة منه إلى أن المسؤولين الذين يتولون مسؤولية مشروعات ضخمة، لا يتقاضون مبالغ طائلة. ووجه السيسي صباح السبت خلال افتتاح مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، شمالي البلاد؛ سؤاله إلى رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، اللواء محمد عبد الحي، قائلًا: "يا محمد يا عبد الحي، أنت بتقبض كم؟". وبحسب "سكاي نيوز عربية": رد عبد الحي على السؤال قائلًا: "14200 جنيه يا فندم" (نحو 850 دولارًا). ثم استفسر السيسي عما إذا كان المبلغ يكفي احتياجات رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، الذي أجاب بالتأكيد. وتابع السيسي حديثه، بالإشارة إلى أنه في إحدى المرات سأل عبد الحي عن مكان سكنه، ليكتشف أنه مقيم في مكان يبعد 40 كلم عن مقر عمله، مضيفًا: "طالبته بتغيير مكان سكنه، فردّ علي بالقول إنه لا يملك سوى تلك الشقة". واستطرد الرئيس المصري قائلًا: "مش معنى إن الناس دي بتعمل مشروعات بالمليارات، إنها تاخد وتحط في جيبها.. اللي يعمل كدة ملوش مكان بيننا"، وفق ما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.

"السيسي" يفاجئ مسؤولًا مصريًّا على الهواء: "أنت بتقبض كام"؟ صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-17 فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أحد مسؤوليه بسؤاله عن دخله الشهري بشكل علني؛ في إشارة منه إلى أن المسؤولين الذين يتولون مسؤولية مشروعات ضخمة، لا يتقاضون مبالغ طائلة.



ووجه السيسي صباح السبت خلال افتتاح مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، شمالي البلاد؛ سؤاله إلى رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، اللواء محمد عبد الحي، قائلًا: "يا محمد يا عبد الحي، أنت بتقبض كم؟".



وبحسب "سكاي نيوز عربية": رد عبد الحي على السؤال قائلًا: "14200 جنيه يا فندم" (نحو 850 دولارًا).



ثم استفسر السيسي عما إذا كان المبلغ يكفي احتياجات رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، الذي أجاب بالتأكيد.



وتابع السيسي حديثه، بالإشارة إلى أنه في إحدى المرات سأل عبد الحي عن مكان سكنه، ليكتشف أنه مقيم في مكان يبعد 40 كلم عن مقر عمله، مضيفًا: "طالبته بتغيير مكان سكنه، فردّ علي بالقول إنه لا يملك سوى تلك الشقة".



واستطرد الرئيس المصري قائلًا: "مش معنى إن الناس دي بتعمل مشروعات بالمليارات، إنها تاخد وتحط في جيبها.. اللي يعمل كدة ملوش مكان بيننا"، وفق ما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440 02:53 PM

"السيسي" يفاجئ مسؤولًا مصريًّا على الهواء: "أنت بتقبض كام"؟ خلال افتتاح مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب شمالي البلاد





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فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أحد مسؤوليه بسؤاله عن دخله الشهري بشكل علني؛ في إشارة منه إلى أن المسؤولين الذين يتولون مسؤولية مشروعات ضخمة، لا يتقاضون مبالغ طائلة.



ووجه السيسي صباح السبت خلال افتتاح مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، شمالي البلاد؛ سؤاله إلى رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، اللواء محمد عبد الحي، قائلًا: "يا محمد يا عبد الحي، أنت بتقبض كم؟".



وبحسب "سكاي نيوز عربية": رد عبد الحي على السؤال قائلًا: "14200 جنيه يا فندم" (نحو 850 دولارًا).



ثم استفسر السيسي عما إذا كان المبلغ يكفي احتياجات رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، الذي أجاب بالتأكيد.



وتابع السيسي حديثه، بالإشارة إلى أنه في إحدى المرات سأل عبد الحي عن مكان سكنه، ليكتشف أنه مقيم في مكان يبعد 40 كلم عن مقر عمله، مضيفًا: "طالبته بتغيير مكان سكنه، فردّ علي بالقول إنه لا يملك سوى تلك الشقة".



واستطرد الرئيس المصري قائلًا: "مش معنى إن الناس دي بتعمل مشروعات بالمليارات، إنها تاخد وتحط في جيبها.. اللي يعمل كدة ملوش مكان بيننا"، وفق ما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.