أصدر مدير شرطة منطقة الرياض، قراراً بتكليف رئيس رقباء عبدالله آل راجح، رئيساً لمخفر شرطة الأحمر في الأفلاج.
ويعد "آل راجح" من الكفاءات المتميزة، ويمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات الأمنية.
أصدر مدير شرطة منطقة الرياض، قراراً بتكليف رئيس رقباء عبدالله آل راجح، رئيساً لمخفر شرطة الأحمر في الأفلاج.
ويعد "آل راجح" من الكفاءات المتميزة، ويمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات الأمنية.
أصدر مدير شرطة منطقة الرياض، قراراً بتكليف رئيس رقباء عبدالله آل راجح، رئيساً لمخفر شرطة الأحمر في الأفلاج.
ويعد "آل راجح" من الكفاءات المتميزة، ويمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات الأمنية.
أصدر مدير شرطة منطقة الرياض، قراراً بتكليف رئيس رقباء عبدالله آل راجح، رئيساً لمخفر شرطة الأحمر في الأفلاج.
ويعد "آل راجح" من الكفاءات المتميزة، ويمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات الأمنية.