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"الجوازات" تدعو القادمين من مجلس التعاون وحاملي التأشيرات الجديدة لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا

تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار كورونا لضمان سلامة المواطنين والمقيمين

دعت المديرية العامة للجوازات المسافرين القادمين من خارج المملكة "مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها" إلى تسجيل اللقاحات إلكترونيًّا قبل وصولهم، من خلال الدخول على الرابط التالي: https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home.

وأكدت الجوازات أن الالتزام بتسجيل اللقاحات إلكترونيًا في الموقع، يسهم في تسهيل وتسريع إجراءات دخول القادمين وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول، وأن التسجيل يقتصر على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها القادمين إلى المملكة.

يأتي ذلك تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا؛ لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من الوباء.

المديرية العامة للجوازات

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"الجوازات" تدعو القادمين من مجلس التعاون وحاملي التأشيرات الجديدة لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا
سبق

دعت المديرية العامة للجوازات المسافرين القادمين من خارج المملكة "مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها" إلى تسجيل اللقاحات إلكترونيًّا قبل وصولهم، من خلال الدخول على الرابط التالي: https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home.

وأكدت الجوازات أن الالتزام بتسجيل اللقاحات إلكترونيًا في الموقع، يسهم في تسهيل وتسريع إجراءات دخول القادمين وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول، وأن التسجيل يقتصر على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها القادمين إلى المملكة.

يأتي ذلك تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا؛ لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من الوباء.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
03:45 PM

"الجوازات" تدعو القادمين من مجلس التعاون وحاملي التأشيرات الجديدة لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا

تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار كورونا لضمان سلامة المواطنين والمقيمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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8,017

دعت المديرية العامة للجوازات المسافرين القادمين من خارج المملكة "مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها" إلى تسجيل اللقاحات إلكترونيًّا قبل وصولهم، من خلال الدخول على الرابط التالي: https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home.

وأكدت الجوازات أن الالتزام بتسجيل اللقاحات إلكترونيًا في الموقع، يسهم في تسهيل وتسريع إجراءات دخول القادمين وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول، وأن التسجيل يقتصر على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها القادمين إلى المملكة.

يأتي ذلك تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا؛ لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من الوباء.

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