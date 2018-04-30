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شرطة الرياض تكشف غموض مقتل الفلبيني: إقراض ورهون.. وقبض على الجاني

من بني جلدته وسدد له ١١ طعنة في الرقبة والرأس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه في تمام الساعة (٤:٣٠) من مساء السبت الموافق ١٤٣٩/٨/١٢ هـ تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن وقوع جريمة قتل بظروف غامضة (لمقيم فلبيني الجنسية /٥٠ عاماً) بداخل مقر سكنه بأحد أحياء شرق العاصمة الرياض , وبالانتقال لموقع الحادثة ومعاينة الجثمان وجد المجني عليه منكباً على وجهه وقد تعرض لــ (١١) جرحاً طعنياً تمركزت حول الرقبة والرأس نتج عنها وفاته.

وقال : على الفور باشرت الجهات المختصة بشرطة المنطقة مهامها في جمع المعلومات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لكشف غموض الحادثة , التي أشارت من خلالها الدلائل إلى وجود صلة بين المجني عليه وأحد الأشخاص من بني جلدته إثر عمليات إقراض ورهون مالية. وأسفرت الجهود - بفضل الله - عن كشف هويته والقبض عليه (مقيم فلبيني الجنسية/ ٤٢ عاماً) وقد أقرّ الجاني بارتكابه الحادثة معللاً ذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

وأشار إلى أنه جرى إيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

وأكدت شرطة منطقة الرياض بأنها وإذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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شرطة الرياض تكشف غموض مقتل الفلبيني: إقراض ورهون.. وقبض على الجاني
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه في تمام الساعة (٤:٣٠) من مساء السبت الموافق ١٤٣٩/٨/١٢ هـ تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن وقوع جريمة قتل بظروف غامضة (لمقيم فلبيني الجنسية /٥٠ عاماً) بداخل مقر سكنه بأحد أحياء شرق العاصمة الرياض , وبالانتقال لموقع الحادثة ومعاينة الجثمان وجد المجني عليه منكباً على وجهه وقد تعرض لــ (١١) جرحاً طعنياً تمركزت حول الرقبة والرأس نتج عنها وفاته.

وقال : على الفور باشرت الجهات المختصة بشرطة المنطقة مهامها في جمع المعلومات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لكشف غموض الحادثة , التي أشارت من خلالها الدلائل إلى وجود صلة بين المجني عليه وأحد الأشخاص من بني جلدته إثر عمليات إقراض ورهون مالية. وأسفرت الجهود - بفضل الله - عن كشف هويته والقبض عليه (مقيم فلبيني الجنسية/ ٤٢ عاماً) وقد أقرّ الجاني بارتكابه الحادثة معللاً ذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

وأشار إلى أنه جرى إيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

وأكدت شرطة منطقة الرياض بأنها وإذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
02:10 PM

شرطة الرياض تكشف غموض مقتل الفلبيني: إقراض ورهون.. وقبض على الجاني

من بني جلدته وسدد له ١١ طعنة في الرقبة والرأس

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عبدالله البرقاوي - الرياض
10
21,857

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه في تمام الساعة (٤:٣٠) من مساء السبت الموافق ١٤٣٩/٨/١٢ هـ تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن وقوع جريمة قتل بظروف غامضة (لمقيم فلبيني الجنسية /٥٠ عاماً) بداخل مقر سكنه بأحد أحياء شرق العاصمة الرياض , وبالانتقال لموقع الحادثة ومعاينة الجثمان وجد المجني عليه منكباً على وجهه وقد تعرض لــ (١١) جرحاً طعنياً تمركزت حول الرقبة والرأس نتج عنها وفاته.

وقال : على الفور باشرت الجهات المختصة بشرطة المنطقة مهامها في جمع المعلومات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لكشف غموض الحادثة , التي أشارت من خلالها الدلائل إلى وجود صلة بين المجني عليه وأحد الأشخاص من بني جلدته إثر عمليات إقراض ورهون مالية. وأسفرت الجهود - بفضل الله - عن كشف هويته والقبض عليه (مقيم فلبيني الجنسية/ ٤٢ عاماً) وقد أقرّ الجاني بارتكابه الحادثة معللاً ذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

وأشار إلى أنه جرى إيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

وأكدت شرطة منطقة الرياض بأنها وإذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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