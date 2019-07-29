ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة تضمن هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

حالة أمطار رعدية على الباحة.. و"الوطني للأرصاد" ينبّه وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-29 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة تضمن هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 11:03 AM

حالة أمطار رعدية على الباحة.. و"الوطني للأرصاد" ينبّه مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة تضمن هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.