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"الآسيوي" يصادق على دخول الاتحاد السعودي اتفاقية التعليم

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دخول الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن اتفاقية التعليم الآسيوية والتي تحدد الحقوق والواجبات على الاتحاد الآسيوي والاتحادات المحلية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي بالنسبة لرخص التدريب الآسيوية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي.

وتحدد الاتفاقية الحد الأدنى للمتطلبات في شروط المحاضرين والدارسين ومعايير القبول التنظيمية والمدة ومحتوى المنهج التعليمي وتكملة البرنامج وإصدار الشهادات، كما تؤكد أن دورات المدربين الآسيوية تقدمها الاتحادات فقط الموقعة على اتفاقية التعليم الآسيوية.

وتتيح هذه الاتفاقية للاتحاد السعودي الحق الكامل في تقديم دورات تدريبية خاصة بالمدربين في السعودية على المستوى المعتمد من الاتحاد الآسيوي دون أخذ الموافقات حسب المتبع في النظام السابق، ما يُعد فرصة للاتحاد من أجل تطوير المدربين بناءً على فلسفته في كرة القدم، كما أنه معني بشكل أكبر في تصميم محتوى برامجه.

من جانبه قال رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم تركي السلطان إن الانضمام لهذه الاتفاقية سيساهم في تطوير المدربين الوطنيين ووضع البرامج والدورات المناسبة لهم وفقًا لرؤية الاتحاد وفلسفته في إدارة كرة القدم بالمملكة.

وأشاد السلطان بجهود نائب رئيس اللجنة وعضو هيئة التعليم في الاتحاد الآسيوي الدكتور يحيى الشريف التي بذلها من أجل اعتماد الاتحاد الآسيوي دخول الاتحاد السعودي إلى الاتفاقية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الآسيوي" يصادق على دخول الاتحاد السعودي اتفاقية التعليم
سبق

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دخول الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن اتفاقية التعليم الآسيوية والتي تحدد الحقوق والواجبات على الاتحاد الآسيوي والاتحادات المحلية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي بالنسبة لرخص التدريب الآسيوية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي.

وتحدد الاتفاقية الحد الأدنى للمتطلبات في شروط المحاضرين والدارسين ومعايير القبول التنظيمية والمدة ومحتوى المنهج التعليمي وتكملة البرنامج وإصدار الشهادات، كما تؤكد أن دورات المدربين الآسيوية تقدمها الاتحادات فقط الموقعة على اتفاقية التعليم الآسيوية.

وتتيح هذه الاتفاقية للاتحاد السعودي الحق الكامل في تقديم دورات تدريبية خاصة بالمدربين في السعودية على المستوى المعتمد من الاتحاد الآسيوي دون أخذ الموافقات حسب المتبع في النظام السابق، ما يُعد فرصة للاتحاد من أجل تطوير المدربين بناءً على فلسفته في كرة القدم، كما أنه معني بشكل أكبر في تصميم محتوى برامجه.

من جانبه قال رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم تركي السلطان إن الانضمام لهذه الاتفاقية سيساهم في تطوير المدربين الوطنيين ووضع البرامج والدورات المناسبة لهم وفقًا لرؤية الاتحاد وفلسفته في إدارة كرة القدم بالمملكة.

وأشاد السلطان بجهود نائب رئيس اللجنة وعضو هيئة التعليم في الاتحاد الآسيوي الدكتور يحيى الشريف التي بذلها من أجل اعتماد الاتحاد الآسيوي دخول الاتحاد السعودي إلى الاتفاقية.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
06:27 PM

"الآسيوي" يصادق على دخول الاتحاد السعودي اتفاقية التعليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دخول الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن اتفاقية التعليم الآسيوية والتي تحدد الحقوق والواجبات على الاتحاد الآسيوي والاتحادات المحلية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي بالنسبة لرخص التدريب الآسيوية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي.

وتحدد الاتفاقية الحد الأدنى للمتطلبات في شروط المحاضرين والدارسين ومعايير القبول التنظيمية والمدة ومحتوى المنهج التعليمي وتكملة البرنامج وإصدار الشهادات، كما تؤكد أن دورات المدربين الآسيوية تقدمها الاتحادات فقط الموقعة على اتفاقية التعليم الآسيوية.

وتتيح هذه الاتفاقية للاتحاد السعودي الحق الكامل في تقديم دورات تدريبية خاصة بالمدربين في السعودية على المستوى المعتمد من الاتحاد الآسيوي دون أخذ الموافقات حسب المتبع في النظام السابق، ما يُعد فرصة للاتحاد من أجل تطوير المدربين بناءً على فلسفته في كرة القدم، كما أنه معني بشكل أكبر في تصميم محتوى برامجه.

من جانبه قال رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم تركي السلطان إن الانضمام لهذه الاتفاقية سيساهم في تطوير المدربين الوطنيين ووضع البرامج والدورات المناسبة لهم وفقًا لرؤية الاتحاد وفلسفته في إدارة كرة القدم بالمملكة.

وأشاد السلطان بجهود نائب رئيس اللجنة وعضو هيئة التعليم في الاتحاد الآسيوي الدكتور يحيى الشريف التي بذلها من أجل اعتماد الاتحاد الآسيوي دخول الاتحاد السعودي إلى الاتفاقية.

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