عن بعد.. لجنة عمداء شؤون الطلاب بالجامعات السعودية تعقد اجتماعها الـ17

قررت إقامة الملتقى الأول للأندية الطلابية افتراضياً ولجنة فرعية للاتحاد الرياضي

عقدت لجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة اجتماعها السابع عشر ودشنه وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي الدكتور عبد الرحمن الخريف والذي نظمته أمانة اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة ومشاركة عمداء شؤون الطلاب بالجامعات السعودية ،حيث ناقشت إعادة صياغة القواعد المنظمة للجنة، وأقرت إقامة الملتقى الأول للأندية الطلابية افتراضياً.

ورفع "الخريف " في بداية الاجتماع شكره وعرفانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لما يقدمانه من دعم لقطاع التعليم الجامعي ويعكس اهتمامهم ببناء الإنسان، وتمكينه، ومنح الجامعات فرصة العمل لتحقيق تلك التطلعات، منوهاً بالدور الهام الذي تقوم به لجنة عمداء شؤون الطلاب من خلال عقد الاجتماعات وتبادل الخبرات والتعاون فيما بين الجامعات، وتحقيق الأهداف المرسومة التي ستنعكس على الطلبة من خلال ما يقدم من برامج وخدمات متطورة.

وقال الأمين العام للجنة عمداء شؤون الطلاب بالجامعات وعميد شؤون الطلاب بجامعة جازان الدكتور عثمان بن موسى حكمي، أن الاجتماع أقر العديد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن ترفع من جودة البرامج التي تقدم للطلبة، وقد تم مناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ عدد من التوصيات منها تشكيل لجنة لإعادة صياغة القواعد المنظمة للجنة العمداء.

وأوضح أنه تم في الاجتماع استعراض تجربتين ناجحتين لعمادات شؤون الطلاب الأولى لعمادة شؤون الطلاب في جامعة الجوف وتمثلت في الأكاديمية الرياضية والثانية من جامعة الباحة عن تطوير العمل الإداري في برامج العمادة وتمثلت التوصية في الاستفادة منها لتعزيز الخدمات التي تقدم للطلبة، كما تم إقرار طباعة تقرير إنجازات اللجنة شاملاً التوصيات على مدى ثماني سنوات وتتولى عمادة شؤون الطلاب في جامعة الملك عبدالعزيز بإعداد التقرير، كما تمت التوصية بتشكيل لجنة فرعية للتنسيق مع الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية برئاسة أمين عام اللجنة وتضم في عضويتها عدداً من عمداء شؤون الطلاب.

وأشار إلى أنه تم في الاجتماع أيضاً تفويض أمانة اللجنة وعمداء شؤون الطلاب بجامعتي الملك سعود والأميرة نورة بنت عبدالرحمن لتنسيق الرحلات الطلابية الخارجية لصيف ١٤٤٢ هـ، وتحديد موعد عقد الاجتماعات القادمة للعام الأكاديمي 1443هـ وكذلك الجامعات المستضيفة للاجتماعات، وتم كذلك إقرار إقامة الملتقى الأول للأندية الطلابية للجامعات افتراضياً وتنظمه جامعة الملك خالد.

وفي ختام الاجتماع تم تدشين الحساب الرسمي للجنة في منصة تويتر.