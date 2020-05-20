مالي.. عفو رئاسي عن 400 سجين لمنع انتشار فيروس كورونا بالسجون

ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 901.. و53 حالة وفاة

أصدر الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، عفوًا عن 400 سجين؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في السجون.

وتشير آخر حصيلة رسمية معلن عنها في مالي، إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 901، بينها 529 تماثلت للشفاء، و53 حالة وفاة.

وقد أصدرت مؤخرًا حكومات عدد من الدول الأفريقية، بينها: (بوركينافاسو، والنيجر، وتشاد، وإثيوبيا، وساحل العاج، وجمهورية جنوب إفريقيا، وغيرها) عفوًا عن مئات المساجين.

وقد دعت عدد من المنظمات الأممية، بينها منظمة الصحة العالمية، مؤخرًا حكومات الدول إلى اتخاذ تدابير لحماية السجناء ضد فيروس كورونا، وتخفيف السجون المكتظة.