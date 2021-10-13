قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ إن مكة #عرفات تحتل المركز الأول في قائمة أعلى درجة مسجلة في العالم يوم أمس 43م.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم استقرار جوي عام.. نهار حار إلى معتدل ومشمس، وليل صحو ومعتدل إلى بارد في أقصى الشمال وفوق المرتفعات الجنوبية الغربية.
بـ 43 درجة مئوية.. المسند: مكة "عرفات" تسجّل أعلى حرارة في العالم
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-10-13
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ إن مكة #عرفات تحتل المركز الأول في قائمة أعلى درجة مسجلة في العالم يوم أمس 43م.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم استقرار جوي عام.. نهار حار إلى معتدل ومشمس، وليل صحو ومعتدل إلى بارد في أقصى الشمال وفوق المرتفعات الجنوبية الغربية.
13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
10:29 AM
بـ 43 درجة مئوية.. المسند: مكة "عرفات" تسجّل أعلى حرارة في العالم
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ إن مكة #عرفات تحتل المركز الأول في قائمة أعلى درجة مسجلة في العالم يوم أمس 43م.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم استقرار جوي عام.. نهار حار إلى معتدل ومشمس، وليل صحو ومعتدل إلى بارد في أقصى الشمال وفوق المرتفعات الجنوبية الغربية.