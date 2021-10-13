بـ 43 درجة مئوية.. المسند: مكة "عرفات" تسجّل أعلى حرارة في العالم

استقرار جوي عام.. نهار حار إلى معتدل ومشمس وليل صحو وبارد شمالاً

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ إن مكة #عرفات تحتل المركز الأول في قائمة أعلى درجة مسجلة في العالم يوم أمس 43م.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم استقرار جوي عام.. نهار حار إلى معتدل ومشمس، وليل صحو ومعتدل إلى بارد في أقصى الشمال وفوق المرتفعات الجنوبية الغربية.