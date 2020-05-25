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"كل شيء انتهى بالدموع".. صحف لندن عن "ماي": لقد كسرها بريكست

العناوين الرئيسية أجمعت بعد إعلانها التنحي في 7 يونيو: "العار الباكي"

توالت ردود الأفعال عقب إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس، أنها ستتنحى عن منصب زعيمة حزب المحافظين في 7 يونيو؛ مما يمهد الطريق لخوض مسابقة قيادة حزب المحافظين مع تعيين الفائز النهائي في منصب رئيس الوزراء البريطاني، أدلت بخطاب لم تستطع خلاله تمالك نفسها؛ حيث بكت عندما قالت إن المنصب كان "شرف حياتي".

وألقت ماي خطابها أمام 10 داونينج ستريت صباح أمس، وأكدت أنه شرف حياتها أن تخدم البلاد التي تحبها كثاني رئيسة للوزراء، مشددة على أنها لن تكون الأخيرة.

واحتلّ إعلان موعد استقالة ماي العناوين الرئيسية لكبرى الصحف البريطانية التي اعتبرت بكاءها علامة على الانكسار والضعف.

وكتبت صحيفة "التايمز" البريطانية عنوانها الرئيسي: "كل شيء انتهى بالدموع"، فيما كتبت صحيفة "ديلى ميرور": "السيدة الباكية"، ووضعت صورة لماي وهي لا تستطيع منع دموعها. وكتبت "نهاية ماي..7 يونيو": "فوضى في المملكة المتحدة في الوقت الذي تبكي فيه رئيسة الوزراء المهانة بعد تحديدها موعد المغادرة".

"كسرها بريكست" كان عنوان صحيفة "الجارديان" البريطانية، التي وضعت كذلك صورة لماي وهي تبكي. أما صحيفة "ديلي ميل"، فنشرت كذلك صورة ماي الباكية وكتبت عليها: "العار الباكي".

ووفق استعراض لصحيفة "اليوم السابع" القاهرية فقد قالت صحيفة "فايننشال تايمز": "ماي الباكية تفتح المجال لمنافسة المحافظين". أما صحيفة "ديلي تليجراف"، فنقلت تعهد بوريس جونسون بخوض المعركة على رئاسة الحزب.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"كل شيء انتهى بالدموع".. صحف لندن عن "ماي": لقد كسرها بريكست
سبق

توالت ردود الأفعال عقب إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس، أنها ستتنحى عن منصب زعيمة حزب المحافظين في 7 يونيو؛ مما يمهد الطريق لخوض مسابقة قيادة حزب المحافظين مع تعيين الفائز النهائي في منصب رئيس الوزراء البريطاني، أدلت بخطاب لم تستطع خلاله تمالك نفسها؛ حيث بكت عندما قالت إن المنصب كان "شرف حياتي".

وألقت ماي خطابها أمام 10 داونينج ستريت صباح أمس، وأكدت أنه شرف حياتها أن تخدم البلاد التي تحبها كثاني رئيسة للوزراء، مشددة على أنها لن تكون الأخيرة.

واحتلّ إعلان موعد استقالة ماي العناوين الرئيسية لكبرى الصحف البريطانية التي اعتبرت بكاءها علامة على الانكسار والضعف.

وكتبت صحيفة "التايمز" البريطانية عنوانها الرئيسي: "كل شيء انتهى بالدموع"، فيما كتبت صحيفة "ديلى ميرور": "السيدة الباكية"، ووضعت صورة لماي وهي لا تستطيع منع دموعها. وكتبت "نهاية ماي..7 يونيو": "فوضى في المملكة المتحدة في الوقت الذي تبكي فيه رئيسة الوزراء المهانة بعد تحديدها موعد المغادرة".

"كسرها بريكست" كان عنوان صحيفة "الجارديان" البريطانية، التي وضعت كذلك صورة لماي وهي تبكي. أما صحيفة "ديلي ميل"، فنشرت كذلك صورة ماي الباكية وكتبت عليها: "العار الباكي".

ووفق استعراض لصحيفة "اليوم السابع" القاهرية فقد قالت صحيفة "فايننشال تايمز": "ماي الباكية تفتح المجال لمنافسة المحافظين". أما صحيفة "ديلي تليجراف"، فنقلت تعهد بوريس جونسون بخوض المعركة على رئاسة الحزب.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
01:28 PM

"كل شيء انتهى بالدموع".. صحف لندن عن "ماي": لقد كسرها بريكست

العناوين الرئيسية أجمعت بعد إعلانها التنحي في 7 يونيو: "العار الباكي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توالت ردود الأفعال عقب إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس، أنها ستتنحى عن منصب زعيمة حزب المحافظين في 7 يونيو؛ مما يمهد الطريق لخوض مسابقة قيادة حزب المحافظين مع تعيين الفائز النهائي في منصب رئيس الوزراء البريطاني، أدلت بخطاب لم تستطع خلاله تمالك نفسها؛ حيث بكت عندما قالت إن المنصب كان "شرف حياتي".

وألقت ماي خطابها أمام 10 داونينج ستريت صباح أمس، وأكدت أنه شرف حياتها أن تخدم البلاد التي تحبها كثاني رئيسة للوزراء، مشددة على أنها لن تكون الأخيرة.

واحتلّ إعلان موعد استقالة ماي العناوين الرئيسية لكبرى الصحف البريطانية التي اعتبرت بكاءها علامة على الانكسار والضعف.

وكتبت صحيفة "التايمز" البريطانية عنوانها الرئيسي: "كل شيء انتهى بالدموع"، فيما كتبت صحيفة "ديلى ميرور": "السيدة الباكية"، ووضعت صورة لماي وهي لا تستطيع منع دموعها. وكتبت "نهاية ماي..7 يونيو": "فوضى في المملكة المتحدة في الوقت الذي تبكي فيه رئيسة الوزراء المهانة بعد تحديدها موعد المغادرة".

"كسرها بريكست" كان عنوان صحيفة "الجارديان" البريطانية، التي وضعت كذلك صورة لماي وهي تبكي. أما صحيفة "ديلي ميل"، فنشرت كذلك صورة ماي الباكية وكتبت عليها: "العار الباكي".

ووفق استعراض لصحيفة "اليوم السابع" القاهرية فقد قالت صحيفة "فايننشال تايمز": "ماي الباكية تفتح المجال لمنافسة المحافظين". أما صحيفة "ديلي تليجراف"، فنقلت تعهد بوريس جونسون بخوض المعركة على رئاسة الحزب.

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