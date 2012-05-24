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"هنقرستيشن" تُحقق الجائزة الكبرى لأفضل حملة إعلانية في "إن واي إكس ماركوم"

عن حملتها خلال رمضان متقدمة على أكثر من 2160 مشاركة من 33 دولة

فازت شركة "هنقرستيشن" بمسابقة الجائزة الكبرى موسم 2021م لأفضل حملة إعلانية في جائزة إن واي إكس ماركوم العالمية، ضمن فئة أفلام الفيديو، عن فيلمها الإعلاني "هنقرستيشن #جارك_ اللي_ يفهمك"، والذي أطلقته الشركة في حملتها الإعلانية خلال شهر رمضان المبارك.

ووفقًا لتصنيف الجائزة؛ فقد احتلّ الفيلم مرتبةً متقدمة ومتميزة بين الأعمال المشاركة بالمسابقة، والتي تجاوز عددها أكثر من (2160) مشاركة في جميع الفئات، جاءت من نحو (33) دولة مختلفة.

وحصل الفيلم أيضًا على إشادة خاصة من المدير التنفيذي لشركة International Awards Associate (IAA) "السيد" KenjoOng قال فيها: "إن هذا الفوز يُعد شهادة على الموهبة الإبداعية لصناع الفيلم".

ويأتي هذا الفوز في ظل تفاعل كبير حصدته الحملة الإعلانية لـ"هنقرستيشن #جارك_ اللي_ يفهمك" بين المشاهدين ومتابعي منصات التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان داخل المملكة وخارجها، وأصبحت -بحسب متابعين- مرتبطة بشهر الخير، ووقت الإفطار بشكل خاص.

يُذكر أن جائزة إن واي إكس ماركوم العالمية، تُعد واحدةً من أهم الجوائز العالمية في مجال التسويق والاتصال والإبداع الفني والإعلاني، وتضم (11) جائزة فرعية، ومقرها في مدينة نيويورك، وتستمد مصداقيتها من اعتمادها معايير إبداعية صارمة في تحكيم الأعمال المشاركة، واستعانت بأكثر من 40 محكمًا دوليًّا من (22) دولة حول العالم لتحكيم مشاركات هذا الموسم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هنقرستيشن" تُحقق الجائزة الكبرى لأفضل حملة إعلانية في "إن واي إكس ماركوم"
سبق

فازت شركة "هنقرستيشن" بمسابقة الجائزة الكبرى موسم 2021م لأفضل حملة إعلانية في جائزة إن واي إكس ماركوم العالمية، ضمن فئة أفلام الفيديو، عن فيلمها الإعلاني "هنقرستيشن #جارك_ اللي_ يفهمك"، والذي أطلقته الشركة في حملتها الإعلانية خلال شهر رمضان المبارك.

ووفقًا لتصنيف الجائزة؛ فقد احتلّ الفيلم مرتبةً متقدمة ومتميزة بين الأعمال المشاركة بالمسابقة، والتي تجاوز عددها أكثر من (2160) مشاركة في جميع الفئات، جاءت من نحو (33) دولة مختلفة.

وحصل الفيلم أيضًا على إشادة خاصة من المدير التنفيذي لشركة International Awards Associate (IAA) "السيد" KenjoOng قال فيها: "إن هذا الفوز يُعد شهادة على الموهبة الإبداعية لصناع الفيلم".

ويأتي هذا الفوز في ظل تفاعل كبير حصدته الحملة الإعلانية لـ"هنقرستيشن #جارك_ اللي_ يفهمك" بين المشاهدين ومتابعي منصات التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان داخل المملكة وخارجها، وأصبحت -بحسب متابعين- مرتبطة بشهر الخير، ووقت الإفطار بشكل خاص.

يُذكر أن جائزة إن واي إكس ماركوم العالمية، تُعد واحدةً من أهم الجوائز العالمية في مجال التسويق والاتصال والإبداع الفني والإعلاني، وتضم (11) جائزة فرعية، ومقرها في مدينة نيويورك، وتستمد مصداقيتها من اعتمادها معايير إبداعية صارمة في تحكيم الأعمال المشاركة، واستعانت بأكثر من 40 محكمًا دوليًّا من (22) دولة حول العالم لتحكيم مشاركات هذا الموسم.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
02:02 PM
اخر تعديل
24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
04:23 PM

"هنقرستيشن" تُحقق الجائزة الكبرى لأفضل حملة إعلانية في "إن واي إكس ماركوم"

عن حملتها خلال رمضان متقدمة على أكثر من 2160 مشاركة من 33 دولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فازت شركة "هنقرستيشن" بمسابقة الجائزة الكبرى موسم 2021م لأفضل حملة إعلانية في جائزة إن واي إكس ماركوم العالمية، ضمن فئة أفلام الفيديو، عن فيلمها الإعلاني "هنقرستيشن #جارك_ اللي_ يفهمك"، والذي أطلقته الشركة في حملتها الإعلانية خلال شهر رمضان المبارك.

ووفقًا لتصنيف الجائزة؛ فقد احتلّ الفيلم مرتبةً متقدمة ومتميزة بين الأعمال المشاركة بالمسابقة، والتي تجاوز عددها أكثر من (2160) مشاركة في جميع الفئات، جاءت من نحو (33) دولة مختلفة.

وحصل الفيلم أيضًا على إشادة خاصة من المدير التنفيذي لشركة International Awards Associate (IAA) "السيد" KenjoOng قال فيها: "إن هذا الفوز يُعد شهادة على الموهبة الإبداعية لصناع الفيلم".

ويأتي هذا الفوز في ظل تفاعل كبير حصدته الحملة الإعلانية لـ"هنقرستيشن #جارك_ اللي_ يفهمك" بين المشاهدين ومتابعي منصات التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان داخل المملكة وخارجها، وأصبحت -بحسب متابعين- مرتبطة بشهر الخير، ووقت الإفطار بشكل خاص.

يُذكر أن جائزة إن واي إكس ماركوم العالمية، تُعد واحدةً من أهم الجوائز العالمية في مجال التسويق والاتصال والإبداع الفني والإعلاني، وتضم (11) جائزة فرعية، ومقرها في مدينة نيويورك، وتستمد مصداقيتها من اعتمادها معايير إبداعية صارمة في تحكيم الأعمال المشاركة، واستعانت بأكثر من 40 محكمًا دوليًّا من (22) دولة حول العالم لتحكيم مشاركات هذا الموسم.

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