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إيطاليا: 400 وفاة بكورونا في إقليم لومبارديا في آخر 24 ساعة

العدد الإجمالي للوفيات بالمنطقة ارتفع إلى 4175

أكد مصدر إيطالي لوكالة "رويترز"، أنه تم تسجيل نحو 400 حالة وفاة في آخر 24 ساعة بإقليم لومبارديا الإيطالي الأكثر تضررًا بفيروس كورونا.

ونقلت "رويترز" عن مصدر، تأكيده أن العدد الإجمالي للوفيات بالمنطقة ارتفع إلى 4175.

وقال رئيس وكالة الحماية المدنية الإيطالية، أنجيلو بوريلي، اليوم الثلاثاء: إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد، قد يكون أكبر بعشرة أضعاف عما هو معلن.

وأظهرت أحدث الأرقام في إيطاليا أن أكثر من 6 آلاف شخص لقوا حَتْفهم، بسبب الإصابة بالفيروس خلال شهر واحد فقط؛ ما يجعلها الدولة الأكثر تضررًا في العالم، مع ما يقرب من ضعف عدد الوفيات في الصين، التي ظهر الفيروس فيها العام الماضي.

فيروس كورونا الجديد

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إيطاليا: 400 وفاة بكورونا في إقليم لومبارديا في آخر 24 ساعة
سبق

أكد مصدر إيطالي لوكالة "رويترز"، أنه تم تسجيل نحو 400 حالة وفاة في آخر 24 ساعة بإقليم لومبارديا الإيطالي الأكثر تضررًا بفيروس كورونا.

ونقلت "رويترز" عن مصدر، تأكيده أن العدد الإجمالي للوفيات بالمنطقة ارتفع إلى 4175.

وقال رئيس وكالة الحماية المدنية الإيطالية، أنجيلو بوريلي، اليوم الثلاثاء: إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد، قد يكون أكبر بعشرة أضعاف عما هو معلن.

وأظهرت أحدث الأرقام في إيطاليا أن أكثر من 6 آلاف شخص لقوا حَتْفهم، بسبب الإصابة بالفيروس خلال شهر واحد فقط؛ ما يجعلها الدولة الأكثر تضررًا في العالم، مع ما يقرب من ضعف عدد الوفيات في الصين، التي ظهر الفيروس فيها العام الماضي.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
07:02 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
07:48 PM

إيطاليا: 400 وفاة بكورونا في إقليم لومبارديا في آخر 24 ساعة

العدد الإجمالي للوفيات بالمنطقة ارتفع إلى 4175

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد مصدر إيطالي لوكالة "رويترز"، أنه تم تسجيل نحو 400 حالة وفاة في آخر 24 ساعة بإقليم لومبارديا الإيطالي الأكثر تضررًا بفيروس كورونا.

ونقلت "رويترز" عن مصدر، تأكيده أن العدد الإجمالي للوفيات بالمنطقة ارتفع إلى 4175.

وقال رئيس وكالة الحماية المدنية الإيطالية، أنجيلو بوريلي، اليوم الثلاثاء: إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد، قد يكون أكبر بعشرة أضعاف عما هو معلن.

وأظهرت أحدث الأرقام في إيطاليا أن أكثر من 6 آلاف شخص لقوا حَتْفهم، بسبب الإصابة بالفيروس خلال شهر واحد فقط؛ ما يجعلها الدولة الأكثر تضررًا في العالم، مع ما يقرب من ضعف عدد الوفيات في الصين، التي ظهر الفيروس فيها العام الماضي.

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