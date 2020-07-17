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حلقة خاصة للقناة السعودية عن "صيف عسير 2020"

سلطت الضوء على الجهود الكبيرة والفعاليات المقامة

قدّمت قناة "السعودية"، ظهر اليوم الجمعة، حلقة خاصة ومباشرة لبرنامج "من السعودية" عن موسم عسير خلال صيف هذا العام، وبينت الجهود المبذولة والفعاليات المُقامة والتي ستُقام، وأظهرت الحلقة صيف عسير في صورة تسر الناظرين والحاضرين.

وحظيت الحلقة بمتابعة واهتمام القائمين، إذ استعرضت العديد من الفعاليات، مع التأكيد على أن جميع الفعاليات تُقام وسط إجراءات احترازية.

وجاء في ثنايا الحلقة استعراض بعض الفلكلورات الشعبية، ولقاء مع إحدى ناشطات الأسر المنتجة التي تعكس ثقافة المنطقة التراثية والاجتماعية.

الجدير بالذكر أن عدد طاقم الحلقة وصل لأكثر من ٢٨ شخصاً حضروا للمنطقة منذ ١٤ يوماً.

صيف عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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حلقة خاصة للقناة السعودية عن "صيف عسير 2020"
سبق

قدّمت قناة "السعودية"، ظهر اليوم الجمعة، حلقة خاصة ومباشرة لبرنامج "من السعودية" عن موسم عسير خلال صيف هذا العام، وبينت الجهود المبذولة والفعاليات المُقامة والتي ستُقام، وأظهرت الحلقة صيف عسير في صورة تسر الناظرين والحاضرين.

وحظيت الحلقة بمتابعة واهتمام القائمين، إذ استعرضت العديد من الفعاليات، مع التأكيد على أن جميع الفعاليات تُقام وسط إجراءات احترازية.

وجاء في ثنايا الحلقة استعراض بعض الفلكلورات الشعبية، ولقاء مع إحدى ناشطات الأسر المنتجة التي تعكس ثقافة المنطقة التراثية والاجتماعية.

الجدير بالذكر أن عدد طاقم الحلقة وصل لأكثر من ٢٨ شخصاً حضروا للمنطقة منذ ١٤ يوماً.

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
11:41 PM

حلقة خاصة للقناة السعودية عن "صيف عسير 2020"

سلطت الضوء على الجهود الكبيرة والفعاليات المقامة

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رائد القرفي - أبها
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قدّمت قناة "السعودية"، ظهر اليوم الجمعة، حلقة خاصة ومباشرة لبرنامج "من السعودية" عن موسم عسير خلال صيف هذا العام، وبينت الجهود المبذولة والفعاليات المُقامة والتي ستُقام، وأظهرت الحلقة صيف عسير في صورة تسر الناظرين والحاضرين.

وحظيت الحلقة بمتابعة واهتمام القائمين، إذ استعرضت العديد من الفعاليات، مع التأكيد على أن جميع الفعاليات تُقام وسط إجراءات احترازية.

وجاء في ثنايا الحلقة استعراض بعض الفلكلورات الشعبية، ولقاء مع إحدى ناشطات الأسر المنتجة التي تعكس ثقافة المنطقة التراثية والاجتماعية.

الجدير بالذكر أن عدد طاقم الحلقة وصل لأكثر من ٢٨ شخصاً حضروا للمنطقة منذ ١٤ يوماً.

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