أمطار توافق دخوله.. "الحصيني": اليوم أول نوء الثريا.. 3 نجوم و39 يوماً

نقل عن العامة قولهم: "إذا طلع الشرطان حضرت الأوطان وتهادى الجيران"

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ إن اليوم الثلاثاء أول أيام نوء الثريا ومدتها 39 يوماً ونجومها "الشرطان-البطين-الثريا".

وتابع عبر "تويتر": "كل نجم منها ١٣ يوماً، أولها الشرطان بدايته ١٤٤١/٩/١٩هـ، أيامه ١٣ يوماً ويسميان ثريا الصيف وهما أول النجوم الشامية، ويقول العامة: إذا طلع الشرطان، اعتدل الزمان، وحضرت الأوطان، وتهادى الجيران".

وأضاف: "يعد سادس منزلة من منازل فصل الربيع وتكثر فيه هبوب العواصف والرياح بتقدير العزيز الحكيم، ويعد من مواسم الأمطار في المملكة، الأجواء فيه حارة في وسط النهار".

وتابع: "يوافق دخوله حالة ممطرة من الخميس١٤٤١/٩/٢١هـ، بإذن الله، على أجزاءٍ من غرب وشمال وجنوب المملكة تمتد إلى غرب الوسطى، والله أعلم".