النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأمم المتحدة والجامعة العربية: هدف مشترك لتعزيز السلام ومنع نشوب الصراعات

"غوتيريش" يؤكد: المشاكل الدولية تتطلب حلولاً دولية

عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة برئاسة دولة الكويت تناول فيها التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لتعزيز السلام ومنع نشوب الصراعات، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته خلال الجلسة، عدم قدرة أي منظمة أو دولة على معالجة التحديات المعقدة التي يواجهها العالم، بمفردها، مبيناً أن المشاكل الدولية تتطلب حلولاً دولية.

وأوضح أن الأمم المتحدة والجامعة العربية تتشاركان في مهمة واحدة، وهي منع نشوب الصراع، وحل الخلافات، والعمل بروح التضامن والاتحاد، مفيداً بأن من بين التحديات التي تواجه المنطقة، توجد فرص للبناء على ميثاقي المنظمتين من أجل العمل الذي يحقق تغييراً لشعوب العالم العربي والعالم بأسره.

وفيما يخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أكد غوتيريش التمسك بالالتزام المشترك تجاه حل الدولتين القائم على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتفاقات السابقة والقانون الدولي.

وقال: "كما قلت سابقًا، لا يوجد بديل لحل الدولتين، لا توجد خطة بديلة، إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 وحل الدولتين المتفاوض عليه، هما السبيل الوحيد لوضع أسس السلام الدائم".

وفي الشأن السوري، أفاد غوتيريش بأن التصعيد المميت شمال غرب سوريا شرّد مئات الآلاف، مؤكدًا أنه قد يؤدي إلى كارثة إنسانية واسعة لثلاثة ملايين شخص يقيمون في إدلب إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وعن الوضع في ليبيا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق البالغ بشأن آثار الاشتباكات المسلحة على ليبيا والمنطقة، مؤكدًا عدم وجود حل عسكري للنزاع هناك، وضرورة العمل لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

ورحب بجهود العراق لتعزيز علاقاته مع الدول المجاورة، مؤكدًا حاجة العراق إلى الدعم المستمر من المنطقة والمجتمع الدولي لمساعدته على إعادة البناء والتغلب على الآثار التي خلفها تنظيم داعش الإرهابي.

وأشار إلى أن للدول العربية المجاورة للعراق دورًا مهمًا، مفيدًا بأن الأمم المتحدة ستواصل مساعدة الحكومة العراقية عبر دعم الاستقرار وإعادة البناء وتيسير الحوار والتعاون الإقليميين بشأن أمن الحدود والطاقة والبيئة والمياه واللاجئين.

وفي الجانب اللبناني، أكد أهمية عمل جامعة الدول العربية لدعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامته الإقليمية، داعيًا إلى بذل مزيدٍ من الجهود لمساعدة لبنان، الذي تأثر بشكل كبير بالتطورات الإقليمية.

وفي الملف اليمني، أوضح غوتيريش مواصلة العمل لاستئناف المفاوضات التي تقود إلى الحل السياسي الدائم في اليمن، مشيرًا إلى أنه يتعين بذل كل جهد لمعالجة المعاناة على الأرض، لافتًا النظر إلى أن تطبيق اتـفاق استوكهولم لن يؤدي فقط إلى تحسين الوصول الإنساني بشكل كبير، لكنه سيساعد أيضًا في التوصل إلى تسوية سياسية دائمة.

وفي الشأن السوداني، أكد الأمين العام أن السودان يمر بمرحلة انتقال حساسة، مبينًا أن الأمم المتحدة تعمل مع الشركاء الإقليميين، وخصوصًا الاتحاد الإفريقي، لدعم هذه العملية بهدف تمكين الأطراف السودانية من التوصل إلى اتفاق بشأن السلطة الانتقالية الجامعة بقيادة مدنية.

وأعلن الأمين العام أن مكتب الأمم المتحدة للاتصال مع الجامعة العربية في القاهرة سيكون جاهزًا للعمل هذا الشهر، معبرًا عن امتنانه للحكومة المصرية لدعمها وحسن استضافتها.

وأكد عزمه على مواصلة الانخراط البناء وتعميق التعاون مع الجامعة العربية للنهوض بالرؤية التي يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة من أجل مصلحة الشعوب التي تخدمها المنظمتان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأمم المتحدة والجامعة العربية: هدف مشترك لتعزيز السلام ومنع نشوب الصراعات
سبق

عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة برئاسة دولة الكويت تناول فيها التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لتعزيز السلام ومنع نشوب الصراعات، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته خلال الجلسة، عدم قدرة أي منظمة أو دولة على معالجة التحديات المعقدة التي يواجهها العالم، بمفردها، مبيناً أن المشاكل الدولية تتطلب حلولاً دولية.

وأوضح أن الأمم المتحدة والجامعة العربية تتشاركان في مهمة واحدة، وهي منع نشوب الصراع، وحل الخلافات، والعمل بروح التضامن والاتحاد، مفيداً بأن من بين التحديات التي تواجه المنطقة، توجد فرص للبناء على ميثاقي المنظمتين من أجل العمل الذي يحقق تغييراً لشعوب العالم العربي والعالم بأسره.

وفيما يخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أكد غوتيريش التمسك بالالتزام المشترك تجاه حل الدولتين القائم على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتفاقات السابقة والقانون الدولي.

وقال: "كما قلت سابقًا، لا يوجد بديل لحل الدولتين، لا توجد خطة بديلة، إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 وحل الدولتين المتفاوض عليه، هما السبيل الوحيد لوضع أسس السلام الدائم".

وفي الشأن السوري، أفاد غوتيريش بأن التصعيد المميت شمال غرب سوريا شرّد مئات الآلاف، مؤكدًا أنه قد يؤدي إلى كارثة إنسانية واسعة لثلاثة ملايين شخص يقيمون في إدلب إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وعن الوضع في ليبيا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق البالغ بشأن آثار الاشتباكات المسلحة على ليبيا والمنطقة، مؤكدًا عدم وجود حل عسكري للنزاع هناك، وضرورة العمل لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

ورحب بجهود العراق لتعزيز علاقاته مع الدول المجاورة، مؤكدًا حاجة العراق إلى الدعم المستمر من المنطقة والمجتمع الدولي لمساعدته على إعادة البناء والتغلب على الآثار التي خلفها تنظيم داعش الإرهابي.

وأشار إلى أن للدول العربية المجاورة للعراق دورًا مهمًا، مفيدًا بأن الأمم المتحدة ستواصل مساعدة الحكومة العراقية عبر دعم الاستقرار وإعادة البناء وتيسير الحوار والتعاون الإقليميين بشأن أمن الحدود والطاقة والبيئة والمياه واللاجئين.

وفي الجانب اللبناني، أكد أهمية عمل جامعة الدول العربية لدعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامته الإقليمية، داعيًا إلى بذل مزيدٍ من الجهود لمساعدة لبنان، الذي تأثر بشكل كبير بالتطورات الإقليمية.

وفي الملف اليمني، أوضح غوتيريش مواصلة العمل لاستئناف المفاوضات التي تقود إلى الحل السياسي الدائم في اليمن، مشيرًا إلى أنه يتعين بذل كل جهد لمعالجة المعاناة على الأرض، لافتًا النظر إلى أن تطبيق اتـفاق استوكهولم لن يؤدي فقط إلى تحسين الوصول الإنساني بشكل كبير، لكنه سيساعد أيضًا في التوصل إلى تسوية سياسية دائمة.

وفي الشأن السوداني، أكد الأمين العام أن السودان يمر بمرحلة انتقال حساسة، مبينًا أن الأمم المتحدة تعمل مع الشركاء الإقليميين، وخصوصًا الاتحاد الإفريقي، لدعم هذه العملية بهدف تمكين الأطراف السودانية من التوصل إلى اتفاق بشأن السلطة الانتقالية الجامعة بقيادة مدنية.

وأعلن الأمين العام أن مكتب الأمم المتحدة للاتصال مع الجامعة العربية في القاهرة سيكون جاهزًا للعمل هذا الشهر، معبرًا عن امتنانه للحكومة المصرية لدعمها وحسن استضافتها.

وأكد عزمه على مواصلة الانخراط البناء وتعميق التعاون مع الجامعة العربية للنهوض بالرؤية التي يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة من أجل مصلحة الشعوب التي تخدمها المنظمتان.

14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
02:04 AM

الأمم المتحدة والجامعة العربية: هدف مشترك لتعزيز السلام ومنع نشوب الصراعات

"غوتيريش" يؤكد: المشاكل الدولية تتطلب حلولاً دولية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأمم المتحدة
7
965

عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة برئاسة دولة الكويت تناول فيها التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لتعزيز السلام ومنع نشوب الصراعات، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته خلال الجلسة، عدم قدرة أي منظمة أو دولة على معالجة التحديات المعقدة التي يواجهها العالم، بمفردها، مبيناً أن المشاكل الدولية تتطلب حلولاً دولية.

وأوضح أن الأمم المتحدة والجامعة العربية تتشاركان في مهمة واحدة، وهي منع نشوب الصراع، وحل الخلافات، والعمل بروح التضامن والاتحاد، مفيداً بأن من بين التحديات التي تواجه المنطقة، توجد فرص للبناء على ميثاقي المنظمتين من أجل العمل الذي يحقق تغييراً لشعوب العالم العربي والعالم بأسره.

وفيما يخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أكد غوتيريش التمسك بالالتزام المشترك تجاه حل الدولتين القائم على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتفاقات السابقة والقانون الدولي.

وقال: "كما قلت سابقًا، لا يوجد بديل لحل الدولتين، لا توجد خطة بديلة، إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 وحل الدولتين المتفاوض عليه، هما السبيل الوحيد لوضع أسس السلام الدائم".

وفي الشأن السوري، أفاد غوتيريش بأن التصعيد المميت شمال غرب سوريا شرّد مئات الآلاف، مؤكدًا أنه قد يؤدي إلى كارثة إنسانية واسعة لثلاثة ملايين شخص يقيمون في إدلب إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وعن الوضع في ليبيا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق البالغ بشأن آثار الاشتباكات المسلحة على ليبيا والمنطقة، مؤكدًا عدم وجود حل عسكري للنزاع هناك، وضرورة العمل لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

ورحب بجهود العراق لتعزيز علاقاته مع الدول المجاورة، مؤكدًا حاجة العراق إلى الدعم المستمر من المنطقة والمجتمع الدولي لمساعدته على إعادة البناء والتغلب على الآثار التي خلفها تنظيم داعش الإرهابي.

وأشار إلى أن للدول العربية المجاورة للعراق دورًا مهمًا، مفيدًا بأن الأمم المتحدة ستواصل مساعدة الحكومة العراقية عبر دعم الاستقرار وإعادة البناء وتيسير الحوار والتعاون الإقليميين بشأن أمن الحدود والطاقة والبيئة والمياه واللاجئين.

وفي الجانب اللبناني، أكد أهمية عمل جامعة الدول العربية لدعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامته الإقليمية، داعيًا إلى بذل مزيدٍ من الجهود لمساعدة لبنان، الذي تأثر بشكل كبير بالتطورات الإقليمية.

وفي الملف اليمني، أوضح غوتيريش مواصلة العمل لاستئناف المفاوضات التي تقود إلى الحل السياسي الدائم في اليمن، مشيرًا إلى أنه يتعين بذل كل جهد لمعالجة المعاناة على الأرض، لافتًا النظر إلى أن تطبيق اتـفاق استوكهولم لن يؤدي فقط إلى تحسين الوصول الإنساني بشكل كبير، لكنه سيساعد أيضًا في التوصل إلى تسوية سياسية دائمة.

وفي الشأن السوداني، أكد الأمين العام أن السودان يمر بمرحلة انتقال حساسة، مبينًا أن الأمم المتحدة تعمل مع الشركاء الإقليميين، وخصوصًا الاتحاد الإفريقي، لدعم هذه العملية بهدف تمكين الأطراف السودانية من التوصل إلى اتفاق بشأن السلطة الانتقالية الجامعة بقيادة مدنية.

وأعلن الأمين العام أن مكتب الأمم المتحدة للاتصال مع الجامعة العربية في القاهرة سيكون جاهزًا للعمل هذا الشهر، معبرًا عن امتنانه للحكومة المصرية لدعمها وحسن استضافتها.

وأكد عزمه على مواصلة الانخراط البناء وتعميق التعاون مع الجامعة العربية للنهوض بالرؤية التي يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة من أجل مصلحة الشعوب التي تخدمها المنظمتان.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,690
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,523
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,455
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,326

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة