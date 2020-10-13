أخمد الدفاع المدني بـ"الخُبر" حريقًا، اندلع في مستودع لتخزين وتجهيز الفعاليات. وعملت الفرق على محاصرته، ومنع وصوله إلى المستودعات المجاورة دون أية إصابات -ولله الحمد-.

"مدني الخُبر" يُخمد حريقًا اندلع في مستودع لتخزين وتجهيز الفعاليات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-13 أخمد الدفاع المدني بـ"الخُبر" حريقًا، اندلع في مستودع لتخزين وتجهيز الفعاليات. وعملت الفرق على محاصرته، ومنع وصوله إلى المستودعات المجاورة دون أية إصابات -ولله الحمد-.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442 12:07 AM

اخر تعديل 13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442 12:45 AM

"مدني الخُبر" يُخمد حريقًا اندلع في مستودع لتخزين وتجهيز الفعاليات الفِرق حاصرته ومنعت وصوله للمستودعات المجاورة دون أية إصابات





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أخمد الدفاع المدني بـ"الخُبر" حريقًا، اندلع في مستودع لتخزين وتجهيز الفعاليات. وعملت الفرق على محاصرته، ومنع وصوله إلى المستودعات المجاورة دون أية إصابات -ولله الحمد-.