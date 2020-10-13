أخمد الدفاع المدني بـ"الخُبر" حريقًا، اندلع في مستودع لتخزين وتجهيز الفعاليات. وعملت الفرق على محاصرته، ومنع وصوله إلى المستودعات المجاورة دون أية إصابات -ولله الحمد-.
"مدني الخُبر" يُخمد حريقًا اندلع في مستودع لتخزين وتجهيز الفعاليات
الفِرق حاصرته ومنعت وصوله للمستودعات المجاورة دون أية إصابات
أخمد الدفاع المدني بـ"الخُبر" حريقًا، اندلع في مستودع لتخزين وتجهيز الفعاليات. وعملت الفرق على محاصرته، ومنع وصوله إلى المستودعات المجاورة دون أية إصابات -ولله الحمد-.
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"مدني الخُبر" يُخمد حريقًا اندلع في مستودع لتخزين وتجهيز الفعالياتصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-13
13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
12:07 AM
اخر تعديل
13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
12:45 AM
"مدني الخُبر" يُخمد حريقًا اندلع في مستودع لتخزين وتجهيز الفعاليات
الفِرق حاصرته ومنعت وصوله للمستودعات المجاورة دون أية إصابات
أخمد الدفاع المدني بـ"الخُبر" حريقًا، اندلع في مستودع لتخزين وتجهيز الفعاليات. وعملت الفرق على محاصرته، ومنع وصوله إلى المستودعات المجاورة دون أية إصابات -ولله الحمد-.
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