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"حساب المواطن" يوضح: الاكتتاب في أسهم الشركات لا يؤثر على التسجيل

أكد أن المتقدم سيشمله الدعم حال انطبقت عليه شروط الأهلية والاستحقاق

أكد حساب المواطن أن الاكتتاب في الشركات المساهمة لا يؤثر على التسجيل، موضحًا أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على المتقدم سيشمله الدعم، وذلك خلال رده على الاستفسارات عبر صفحة المستفيدين.

وقال سلطان القحطاني، المتحدث باسم حساب المواطن: ‏لا صحة للأخبار المتداولة التي ربطت تأثر مستفيدي برنامج حساب المواطن من الاكتتاب في أي شركة.

وأشار إلى أن ‏البرنامج يعتمد في طريقة احتساب مقدار الدعم على الإفصاح عن كامل دخل الأسرة، وعدد أفرادهم، وأعمارهم، كما هو موضح في البوابة الإلكترونية للبرنامج.

يُذكر أن حساب المواطن هو برنامج حكومي يعمل علي تخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدرت برنامج حساب المواطن من أجل تعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها ولتخفيف الأعباء عنهم.

ويهدف الحساب إلى تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود من بعض الإصلاحات الاقتصادية كتصحيح أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل القادمة وضريبة القيمة المضافة على جميع الأغذية والمشروبات، بجانب رفع كفاءة الدعم الحكومي وذلك من خلال تطوير نظام شامل يمكن من خلاله توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين بدلاً من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة.

حساب المواطن الاكتتاب في الشركات المساهمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حساب المواطن" يوضح: الاكتتاب في أسهم الشركات لا يؤثر على التسجيل
سبق

أكد حساب المواطن أن الاكتتاب في الشركات المساهمة لا يؤثر على التسجيل، موضحًا أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على المتقدم سيشمله الدعم، وذلك خلال رده على الاستفسارات عبر صفحة المستفيدين.

وقال سلطان القحطاني، المتحدث باسم حساب المواطن: ‏لا صحة للأخبار المتداولة التي ربطت تأثر مستفيدي برنامج حساب المواطن من الاكتتاب في أي شركة.

وأشار إلى أن ‏البرنامج يعتمد في طريقة احتساب مقدار الدعم على الإفصاح عن كامل دخل الأسرة، وعدد أفرادهم، وأعمارهم، كما هو موضح في البوابة الإلكترونية للبرنامج.

يُذكر أن حساب المواطن هو برنامج حكومي يعمل علي تخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدرت برنامج حساب المواطن من أجل تعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها ولتخفيف الأعباء عنهم.

ويهدف الحساب إلى تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود من بعض الإصلاحات الاقتصادية كتصحيح أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل القادمة وضريبة القيمة المضافة على جميع الأغذية والمشروبات، بجانب رفع كفاءة الدعم الحكومي وذلك من خلال تطوير نظام شامل يمكن من خلاله توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين بدلاً من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
11:17 PM
اخر تعديل
28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
03:49 AM

"حساب المواطن" يوضح: الاكتتاب في أسهم الشركات لا يؤثر على التسجيل

أكد أن المتقدم سيشمله الدعم حال انطبقت عليه شروط الأهلية والاستحقاق

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
5
19,169

أكد حساب المواطن أن الاكتتاب في الشركات المساهمة لا يؤثر على التسجيل، موضحًا أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على المتقدم سيشمله الدعم، وذلك خلال رده على الاستفسارات عبر صفحة المستفيدين.

وقال سلطان القحطاني، المتحدث باسم حساب المواطن: ‏لا صحة للأخبار المتداولة التي ربطت تأثر مستفيدي برنامج حساب المواطن من الاكتتاب في أي شركة.

وأشار إلى أن ‏البرنامج يعتمد في طريقة احتساب مقدار الدعم على الإفصاح عن كامل دخل الأسرة، وعدد أفرادهم، وأعمارهم، كما هو موضح في البوابة الإلكترونية للبرنامج.

يُذكر أن حساب المواطن هو برنامج حكومي يعمل علي تخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدرت برنامج حساب المواطن من أجل تعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها ولتخفيف الأعباء عنهم.

ويهدف الحساب إلى تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود من بعض الإصلاحات الاقتصادية كتصحيح أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل القادمة وضريبة القيمة المضافة على جميع الأغذية والمشروبات، بجانب رفع كفاءة الدعم الحكومي وذلك من خلال تطوير نظام شامل يمكن من خلاله توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين بدلاً من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة.

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