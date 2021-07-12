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"جازان للصناعات الأساسية والتحويلة" تبدأ استقبال "استفسارات المستثمرين"

دشنت خدمة خاصة بهم على حسابها الرسمي بـ"تويتر":

دشن الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلة، المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني، خدمة استفسارات المستثمرين والرد الإلكتروني، عبر الحساب الرسمي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" RcJazan@.

وأوضح مدير عام قطاع تطوير الاستثمار المهندس عبدالرحمن بن محمد شماشير أن "هذه الخدمة تأتي كخطوة لتطوير آلية التعامل مع المستثمرين، واستحداث أفضل الوسائل المتاحة لتسهيل التواصل الفعّال مع المستثمرين في كافة مُدن الهيئة الملكية، لتحقيق التطلعات والتوجهات بمواكبة التطور الإلكتروني، والاستفادة المثلى من التقنية المتاحة، والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين عبر الرد الإلكتروني والتواصل المستمر".

وبين رئيس قسم الاتصال والإعلام سيف بن علي الغامدي أن "الهيئة الملكية بجازان تسعى من خلال هذه الخطوة للوصول أيضاً للهدف المنشود، والمتمثل في أن تكون إداراتها بلا مراجعين "خلال فترة جائحة كورونا"، موضحاً أنه للاستفادة من جميع الاستفسارات المقدمة لا يستوجب على المستفيد إلا التسجيل بالموقع الموضح في حساب المدينة الرسمي بـ"تويتر"، أو إرسال رسالة لاستفسارات المستثمرين عبر الإيميل، وسوف يتم الرد على جميع الاستفسارات في حينها، داعيًا إلى متابعة الحساب الرسمي، والاطلاع على جهود وإنجازات ومشاريع المدينة للمرحلة المقبلة.

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"جازان للصناعات الأساسية والتحويلة" تبدأ استقبال "استفسارات المستثمرين"
سبق

دشن الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلة، المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني، خدمة استفسارات المستثمرين والرد الإلكتروني، عبر الحساب الرسمي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" RcJazan@.

وأوضح مدير عام قطاع تطوير الاستثمار المهندس عبدالرحمن بن محمد شماشير أن "هذه الخدمة تأتي كخطوة لتطوير آلية التعامل مع المستثمرين، واستحداث أفضل الوسائل المتاحة لتسهيل التواصل الفعّال مع المستثمرين في كافة مُدن الهيئة الملكية، لتحقيق التطلعات والتوجهات بمواكبة التطور الإلكتروني، والاستفادة المثلى من التقنية المتاحة، والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين عبر الرد الإلكتروني والتواصل المستمر".

وبين رئيس قسم الاتصال والإعلام سيف بن علي الغامدي أن "الهيئة الملكية بجازان تسعى من خلال هذه الخطوة للوصول أيضاً للهدف المنشود، والمتمثل في أن تكون إداراتها بلا مراجعين "خلال فترة جائحة كورونا"، موضحاً أنه للاستفادة من جميع الاستفسارات المقدمة لا يستوجب على المستفيد إلا التسجيل بالموقع الموضح في حساب المدينة الرسمي بـ"تويتر"، أو إرسال رسالة لاستفسارات المستثمرين عبر الإيميل، وسوف يتم الرد على جميع الاستفسارات في حينها، داعيًا إلى متابعة الحساب الرسمي، والاطلاع على جهود وإنجازات ومشاريع المدينة للمرحلة المقبلة.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
06:38 PM

"جازان للصناعات الأساسية والتحويلة" تبدأ استقبال "استفسارات المستثمرين"

دشنت خدمة خاصة بهم على حسابها الرسمي بـ"تويتر":

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلة، المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني، خدمة استفسارات المستثمرين والرد الإلكتروني، عبر الحساب الرسمي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" RcJazan@.

وأوضح مدير عام قطاع تطوير الاستثمار المهندس عبدالرحمن بن محمد شماشير أن "هذه الخدمة تأتي كخطوة لتطوير آلية التعامل مع المستثمرين، واستحداث أفضل الوسائل المتاحة لتسهيل التواصل الفعّال مع المستثمرين في كافة مُدن الهيئة الملكية، لتحقيق التطلعات والتوجهات بمواكبة التطور الإلكتروني، والاستفادة المثلى من التقنية المتاحة، والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين عبر الرد الإلكتروني والتواصل المستمر".

وبين رئيس قسم الاتصال والإعلام سيف بن علي الغامدي أن "الهيئة الملكية بجازان تسعى من خلال هذه الخطوة للوصول أيضاً للهدف المنشود، والمتمثل في أن تكون إداراتها بلا مراجعين "خلال فترة جائحة كورونا"، موضحاً أنه للاستفادة من جميع الاستفسارات المقدمة لا يستوجب على المستفيد إلا التسجيل بالموقع الموضح في حساب المدينة الرسمي بـ"تويتر"، أو إرسال رسالة لاستفسارات المستثمرين عبر الإيميل، وسوف يتم الرد على جميع الاستفسارات في حينها، داعيًا إلى متابعة الحساب الرسمي، والاطلاع على جهود وإنجازات ومشاريع المدينة للمرحلة المقبلة.

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