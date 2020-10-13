النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "غواصة للتنقيب في أعماق البحار" من ابتكار طلاب "اتصالات جدة"

إمكانات كبيرة تتحدّى مختلف الظروف المناخية.. كاميرا ومحركات ومعلومات

توصلت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، من خلال طلاب قسم "الإلكترونيات"، إلى ابتكار غواصة للتنقيب في أعماق البحار مجهزة بإمكانات لتسجيل النتائج البحثية وسط مختلف الظروف المناخية، ومقدرتها الكبيرة على حفظ المعلومات التي يتم الحصول عليها نظير تزويدها بأكفأ الأجهزة المتطورة من كاميرا ومحركات للعمل تحت الماء.

من جانبه، أكّد عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي؛ أن مثل هذا المشروع المبتكر يعزّز إمكانات متدربي الكلية من السواعد الوطنية التي ستضع لمساتها الواضحة على التنمية بمختلف التخصصات، مشيراً إلى أن ابتكار الغواصة حدثٌ غير مسبوق في تاريخ كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة والذي لاقى كل الدعم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وسيشهد المستقبل القريب عديداً من الابتكارات والمشروعات ذات القيمة المضافة على القطاع التقني والمهني.

وأوضح المشرف على ابتكار الغواصة المهندس طارق الغامدي؛ أن هذا الابتكار هو بمنزلة مشروع تخرج عكف عليه 6 متدربين من طلاب الكلية، واستغرق 6 أشهر، حيث جرى اجراء التجارب عليه والتأكد من كفاءة العمل في أعماق البحار لمسافات مختلفة، مشيراً إلى أنه يمكن التحكم في مستوى ارتفاع وانخفاض واتجاهات الغواصة، وتحديد المواقع التي يمكن أخذ العيّنات منها.

وأشار إلى الإمكانات المتاحة في كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة التي مكّنت الفريق من ابتكار هذه الغواصة القابلة للتطور، وتوظيفها في مختلف الأعمال الدراسية والبحثية، منوهاً بالمستوى المشرف الذي وصل إليه طلاب الكلية، وتميزهم في الأفكار والمواهب التي يمكن تحويلها إلى واقع يحقق نتائج هادفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "غواصة للتنقيب في أعماق البحار" من ابتكار طلاب "اتصالات جدة"
سبق

توصلت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، من خلال طلاب قسم "الإلكترونيات"، إلى ابتكار غواصة للتنقيب في أعماق البحار مجهزة بإمكانات لتسجيل النتائج البحثية وسط مختلف الظروف المناخية، ومقدرتها الكبيرة على حفظ المعلومات التي يتم الحصول عليها نظير تزويدها بأكفأ الأجهزة المتطورة من كاميرا ومحركات للعمل تحت الماء.

من جانبه، أكّد عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي؛ أن مثل هذا المشروع المبتكر يعزّز إمكانات متدربي الكلية من السواعد الوطنية التي ستضع لمساتها الواضحة على التنمية بمختلف التخصصات، مشيراً إلى أن ابتكار الغواصة حدثٌ غير مسبوق في تاريخ كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة والذي لاقى كل الدعم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وسيشهد المستقبل القريب عديداً من الابتكارات والمشروعات ذات القيمة المضافة على القطاع التقني والمهني.

وأوضح المشرف على ابتكار الغواصة المهندس طارق الغامدي؛ أن هذا الابتكار هو بمنزلة مشروع تخرج عكف عليه 6 متدربين من طلاب الكلية، واستغرق 6 أشهر، حيث جرى اجراء التجارب عليه والتأكد من كفاءة العمل في أعماق البحار لمسافات مختلفة، مشيراً إلى أنه يمكن التحكم في مستوى ارتفاع وانخفاض واتجاهات الغواصة، وتحديد المواقع التي يمكن أخذ العيّنات منها.

وأشار إلى الإمكانات المتاحة في كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة التي مكّنت الفريق من ابتكار هذه الغواصة القابلة للتطور، وتوظيفها في مختلف الأعمال الدراسية والبحثية، منوهاً بالمستوى المشرف الذي وصل إليه طلاب الكلية، وتميزهم في الأفكار والمواهب التي يمكن تحويلها إلى واقع يحقق نتائج هادفة.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
11:58 AM

شاهد.. "غواصة للتنقيب في أعماق البحار" من ابتكار طلاب "اتصالات جدة"

إمكانات كبيرة تتحدّى مختلف الظروف المناخية.. كاميرا ومحركات ومعلومات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
2
3,829

توصلت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، من خلال طلاب قسم "الإلكترونيات"، إلى ابتكار غواصة للتنقيب في أعماق البحار مجهزة بإمكانات لتسجيل النتائج البحثية وسط مختلف الظروف المناخية، ومقدرتها الكبيرة على حفظ المعلومات التي يتم الحصول عليها نظير تزويدها بأكفأ الأجهزة المتطورة من كاميرا ومحركات للعمل تحت الماء.

من جانبه، أكّد عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي؛ أن مثل هذا المشروع المبتكر يعزّز إمكانات متدربي الكلية من السواعد الوطنية التي ستضع لمساتها الواضحة على التنمية بمختلف التخصصات، مشيراً إلى أن ابتكار الغواصة حدثٌ غير مسبوق في تاريخ كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة والذي لاقى كل الدعم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وسيشهد المستقبل القريب عديداً من الابتكارات والمشروعات ذات القيمة المضافة على القطاع التقني والمهني.

وأوضح المشرف على ابتكار الغواصة المهندس طارق الغامدي؛ أن هذا الابتكار هو بمنزلة مشروع تخرج عكف عليه 6 متدربين من طلاب الكلية، واستغرق 6 أشهر، حيث جرى اجراء التجارب عليه والتأكد من كفاءة العمل في أعماق البحار لمسافات مختلفة، مشيراً إلى أنه يمكن التحكم في مستوى ارتفاع وانخفاض واتجاهات الغواصة، وتحديد المواقع التي يمكن أخذ العيّنات منها.

وأشار إلى الإمكانات المتاحة في كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة التي مكّنت الفريق من ابتكار هذه الغواصة القابلة للتطور، وتوظيفها في مختلف الأعمال الدراسية والبحثية، منوهاً بالمستوى المشرف الذي وصل إليه طلاب الكلية، وتميزهم في الأفكار والمواهب التي يمكن تحويلها إلى واقع يحقق نتائج هادفة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,872
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,441
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,835
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,341

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة