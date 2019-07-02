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"أمم إفريقيا": أربع مباريات لاستكمال المتأهلين .. "تونس" تخشى المفاجآت

تقام اليوم .. "الكاميرون" و"مالي" لضمان التأهل .. حصاد النقاط

تستكمل الثلاثاء مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تعقد في مصر في الفترة من 20 يونيو الجاري تستمر حتى 19 يوليو المقبل؛ إذ ستكون هناك أربع مباريات في مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

غينيا بيساو x غانا

تقام المباراة في الساعة السابعة بتوقيت الرياض؛ حيث تحتل غانا المركز الثاني برصيد نقطتين، فيما تقبع غينيا بيساو في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة، كلا المنتخبين يحتاج إلى الفوز لتحقيق مزيد من الأمل في التأهل، أما نتيجة التعادل فستعني خروج غينيا بيساو من المسابقة.

بنين X الكاميرون

تقام المباراة في الساعة السابعة بتوقيت الرياض؛ حيث يحتل المنتخب الكاميروني المركز الأول برصيد 4 نقاط، علماً بأن فوزه في مباراة اليوم يعني تأهله، كما أن التعادل يمنحه فرصة جيدة فيما تحتاج بنين إلى الفوز لضمان التأهل.

موريتانيا X تونس

تقام المباراة في الساعة العاشرة بتوقيت الرياض؛ حيث تحتل تونس المركز الثاني برصيد نقطتين، في حين تحتل موريتانيا المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

يأمل كلا المنتخبين في الفوز للحصول على مزيد من الأمل في التأهل للدور التالي، فيما يعني تعادل الفريقين أو فوز تونس، مغادرة المنتخب الموريتاني المسابقة.

أنجولا X مالي

تقام المباراة في الساعة العاشرة بتوقيت الرياض؛ حيث تحتل مالي المركز الأول برصيد أربع نقاط وأنجولا المركز الثالث برصيد نقطتين، علماً بأن فوز مالي يضمن لها التأهل أو حتى التعادل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"أمم إفريقيا": أربع مباريات لاستكمال المتأهلين .. "تونس" تخشى المفاجآت
سبق

تستكمل الثلاثاء مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تعقد في مصر في الفترة من 20 يونيو الجاري تستمر حتى 19 يوليو المقبل؛ إذ ستكون هناك أربع مباريات في مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

غينيا بيساو x غانا

تقام المباراة في الساعة السابعة بتوقيت الرياض؛ حيث تحتل غانا المركز الثاني برصيد نقطتين، فيما تقبع غينيا بيساو في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة، كلا المنتخبين يحتاج إلى الفوز لتحقيق مزيد من الأمل في التأهل، أما نتيجة التعادل فستعني خروج غينيا بيساو من المسابقة.

بنين X الكاميرون

تقام المباراة في الساعة السابعة بتوقيت الرياض؛ حيث يحتل المنتخب الكاميروني المركز الأول برصيد 4 نقاط، علماً بأن فوزه في مباراة اليوم يعني تأهله، كما أن التعادل يمنحه فرصة جيدة فيما تحتاج بنين إلى الفوز لضمان التأهل.

موريتانيا X تونس

تقام المباراة في الساعة العاشرة بتوقيت الرياض؛ حيث تحتل تونس المركز الثاني برصيد نقطتين، في حين تحتل موريتانيا المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

يأمل كلا المنتخبين في الفوز للحصول على مزيد من الأمل في التأهل للدور التالي، فيما يعني تعادل الفريقين أو فوز تونس، مغادرة المنتخب الموريتاني المسابقة.

أنجولا X مالي

تقام المباراة في الساعة العاشرة بتوقيت الرياض؛ حيث تحتل مالي المركز الأول برصيد أربع نقاط وأنجولا المركز الثالث برصيد نقطتين، علماً بأن فوز مالي يضمن لها التأهل أو حتى التعادل.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
01:12 PM

"أمم إفريقيا": أربع مباريات لاستكمال المتأهلين .. "تونس" تخشى المفاجآت

تقام اليوم .. "الكاميرون" و"مالي" لضمان التأهل .. حصاد النقاط

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محمد السيّد - الرياض
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تستكمل الثلاثاء مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تعقد في مصر في الفترة من 20 يونيو الجاري تستمر حتى 19 يوليو المقبل؛ إذ ستكون هناك أربع مباريات في مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

غينيا بيساو x غانا

تقام المباراة في الساعة السابعة بتوقيت الرياض؛ حيث تحتل غانا المركز الثاني برصيد نقطتين، فيما تقبع غينيا بيساو في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة، كلا المنتخبين يحتاج إلى الفوز لتحقيق مزيد من الأمل في التأهل، أما نتيجة التعادل فستعني خروج غينيا بيساو من المسابقة.

بنين X الكاميرون

تقام المباراة في الساعة السابعة بتوقيت الرياض؛ حيث يحتل المنتخب الكاميروني المركز الأول برصيد 4 نقاط، علماً بأن فوزه في مباراة اليوم يعني تأهله، كما أن التعادل يمنحه فرصة جيدة فيما تحتاج بنين إلى الفوز لضمان التأهل.

موريتانيا X تونس

تقام المباراة في الساعة العاشرة بتوقيت الرياض؛ حيث تحتل تونس المركز الثاني برصيد نقطتين، في حين تحتل موريتانيا المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

يأمل كلا المنتخبين في الفوز للحصول على مزيد من الأمل في التأهل للدور التالي، فيما يعني تعادل الفريقين أو فوز تونس، مغادرة المنتخب الموريتاني المسابقة.

أنجولا X مالي

تقام المباراة في الساعة العاشرة بتوقيت الرياض؛ حيث تحتل مالي المركز الأول برصيد أربع نقاط وأنجولا المركز الثالث برصيد نقطتين، علماً بأن فوز مالي يضمن لها التأهل أو حتى التعادل.

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