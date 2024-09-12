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"مدني جازان" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 9 مساء

دعا لعدم المخاطرة بالبقاء ببطون الأودية أو قطع السيول

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتكوُّن سحب رعدية ممطرة تؤدي إلى هطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمرّ حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت.

وتشمل الحالة بشكل خاص، المحافظات بالمرتفعات الجبلية: الداير، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وحذّر "المدني" مما يصاحب هذه الحالة من تأثيرات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تنتج عنها أتربة مثارة للغبار تتأثّر بها الأجزاء الساحلية من البحر الأحمر باتجاه شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كلم/ساعة وارتفاع للأمواج من متر إلى مترين، مع تدنٍّ في مدى الرؤية، والتوقعات باستمرار التقلبات الجوية حتى يوم غدٍ الأحد.

وأهاب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول، مع عدم السباحة في أي تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، مع الحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.

ودعا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني: https://www.998.gov.sa للمديرية العامة للدفاع المدني.

وأكد "الغامدي" أن قوات الدفاع المدني بالمنطقة تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة ومتابعة المتغيرات المناخية، مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة جميع المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

مديرية الدفاع المدني جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جازان" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 9 مساء
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتكوُّن سحب رعدية ممطرة تؤدي إلى هطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمرّ حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت.

وتشمل الحالة بشكل خاص، المحافظات بالمرتفعات الجبلية: الداير، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وحذّر "المدني" مما يصاحب هذه الحالة من تأثيرات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تنتج عنها أتربة مثارة للغبار تتأثّر بها الأجزاء الساحلية من البحر الأحمر باتجاه شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كلم/ساعة وارتفاع للأمواج من متر إلى مترين، مع تدنٍّ في مدى الرؤية، والتوقعات باستمرار التقلبات الجوية حتى يوم غدٍ الأحد.

وأهاب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول، مع عدم السباحة في أي تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، مع الحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.

ودعا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني: https://www.998.gov.sa للمديرية العامة للدفاع المدني.

وأكد "الغامدي" أن قوات الدفاع المدني بالمنطقة تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة ومتابعة المتغيرات المناخية، مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة جميع المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
02:14 PM

"مدني جازان" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 9 مساء

دعا لعدم المخاطرة بالبقاء ببطون الأودية أو قطع السيول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتكوُّن سحب رعدية ممطرة تؤدي إلى هطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمرّ حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت.

وتشمل الحالة بشكل خاص، المحافظات بالمرتفعات الجبلية: الداير، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وحذّر "المدني" مما يصاحب هذه الحالة من تأثيرات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تنتج عنها أتربة مثارة للغبار تتأثّر بها الأجزاء الساحلية من البحر الأحمر باتجاه شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كلم/ساعة وارتفاع للأمواج من متر إلى مترين، مع تدنٍّ في مدى الرؤية، والتوقعات باستمرار التقلبات الجوية حتى يوم غدٍ الأحد.

وأهاب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول، مع عدم السباحة في أي تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، مع الحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.

ودعا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني: https://www.998.gov.sa للمديرية العامة للدفاع المدني.

وأكد "الغامدي" أن قوات الدفاع المدني بالمنطقة تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة ومتابعة المتغيرات المناخية، مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة جميع المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

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