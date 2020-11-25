وأسفرت العمليات عن مقتل أكثر من 60 إرهابيًا وتدمير 5 آليات عسكرية .

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 8 عمليات استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال 24 ساعة .

عمليات التحالف في مأرب.. مقتل أكثر من 60 إرهابيًا وتدمير 5 آليات عسكرية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-25 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 8 عمليات استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال 24 ساعة . وأسفرت العمليات عن مقتل أكثر من 60 إرهابيًا وتدمير 5 آليات عسكرية .

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443 03:59 PM

عمليات التحالف في مأرب.. مقتل أكثر من 60 إرهابيًا وتدمير 5 آليات عسكرية





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 8 عمليات استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال 24 ساعة .

وأسفرت العمليات عن مقتل أكثر من 60 إرهابيًا وتدمير 5 آليات عسكرية .