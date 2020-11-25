عمليات التحالف في مأرب.. مقتل أكثر من 60 إرهابيًا وتدمير 5 آليات عسكرية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 8 عمليات استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال 24 ساعة .
وأسفرت العمليات عن مقتل أكثر من 60 إرهابيًا وتدمير 5 آليات عسكرية .
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 8 عمليات استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال 24 ساعة .
وأسفرت العمليات عن مقتل أكثر من 60 إرهابيًا وتدمير 5 آليات عسكرية .
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 8 عمليات استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال 24 ساعة .
وأسفرت العمليات عن مقتل أكثر من 60 إرهابيًا وتدمير 5 آليات عسكرية .
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 8 عمليات استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال 24 ساعة .
وأسفرت العمليات عن مقتل أكثر من 60 إرهابيًا وتدمير 5 آليات عسكرية .