شاهد .. أمطار غزيرة وعواصف تقطع الطرق والكهرباء بمراكز القنفذة الشرقية

لم تشهدها المنطقة منذ 15 عامًا.. واستمرت لساعتين وجرت على إثرها الأودية

شهدت مراكز القنفذة الشرقية، سبت الجاره، خميس حرب، وثلاثاء الخرم، عصر اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة لم تشهدها منذ 15 عامًا حسب رأي المهتمين بالأمطار.

وتفصيلاً: وكانت الأمطار على مركز سبت الجاره غزيرة جدًّا؛ حيث استمرت أكثر من ساعتين مصحوبة برياح شديدة وعواصف برقية تسببت في انقطاع الكهرباء عن قرى المركز وسقوط مظلة تحت الإنشاء بسوق سبت الجاره الشعبي.

وبفعل قوة الرياح تسبب في جريان الأودية؛ مما أدى لعزل عدد من القرى وتوقف الحركة المرورية على الطريق الرابط بين محافظة القنفذة ومنطقة عسير، مرورًا بسبت الجاره بعدما طمرت السيول وادي قنونا وجرف الطريق البديل للطريق الرئيسي الذي يجري العمل به لإنشاء كبري.

ويشهد الموقع تواجد الجهات الأمنية والدفاع المدني لمنع المسافرين من المغامرة بأرواحهم عند محاولتهم عبور الطرق المغلقة، كما تسببت الأمطار في إغلاق جزئي لطريق القنفذة العرضيات بعد تساقط الصخور على الطريق.



ولا زالت الكهرباء مقطوعة عن بعض قرى سبت الجاره بعد تضرر خطوط النقل المتوسط، فيما استنفرت الكهرباء جميع فرقها الميدانية لسرعة مباشرة الأعطال بمتابعة مستمرة من محافظ القنفذة فضا البقمي.

