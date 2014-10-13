النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. أمطار غزيرة وعواصف تقطع الطرق والكهرباء بمراكز القنفذة الشرقية

لم تشهدها المنطقة منذ 15 عامًا.. واستمرت لساعتين وجرت على إثرها الأودية

شهدت مراكز القنفذة الشرقية، سبت الجاره، خميس حرب، وثلاثاء الخرم، عصر اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة لم تشهدها منذ 15 عامًا حسب رأي المهتمين بالأمطار.

وتفصيلاً: وكانت الأمطار على مركز سبت الجاره غزيرة جدًّا؛ حيث استمرت أكثر من ساعتين مصحوبة برياح شديدة وعواصف برقية تسببت في انقطاع الكهرباء عن قرى المركز وسقوط مظلة تحت الإنشاء بسوق سبت الجاره الشعبي.

وبفعل قوة الرياح تسبب في جريان الأودية؛ مما أدى لعزل عدد من القرى وتوقف الحركة المرورية على الطريق الرابط بين محافظة القنفذة ومنطقة عسير، مرورًا بسبت الجاره بعدما طمرت السيول وادي قنونا وجرف الطريق البديل للطريق الرئيسي الذي يجري العمل به لإنشاء كبري.

ويشهد الموقع تواجد الجهات الأمنية والدفاع المدني لمنع المسافرين من المغامرة بأرواحهم عند محاولتهم عبور الطرق المغلقة، كما تسببت الأمطار في إغلاق جزئي لطريق القنفذة العرضيات بعد تساقط الصخور على الطريق.


ولا زالت الكهرباء مقطوعة عن بعض قرى سبت الجاره بعد تضرر خطوط النقل المتوسط، فيما استنفرت الكهرباء جميع فرقها الميدانية لسرعة مباشرة الأعطال بمتابعة مستمرة من محافظ القنفذة فضا البقمي.

القنفذة سبت الجاره خميس حرب ثلاثاء الخرم أمطار رياح عواصف الكهرباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. أمطار غزيرة وعواصف تقطع الطرق والكهرباء بمراكز القنفذة الشرقية
سبق

شهدت مراكز القنفذة الشرقية، سبت الجاره، خميس حرب، وثلاثاء الخرم، عصر اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة لم تشهدها منذ 15 عامًا حسب رأي المهتمين بالأمطار.

وتفصيلاً: وكانت الأمطار على مركز سبت الجاره غزيرة جدًّا؛ حيث استمرت أكثر من ساعتين مصحوبة برياح شديدة وعواصف برقية تسببت في انقطاع الكهرباء عن قرى المركز وسقوط مظلة تحت الإنشاء بسوق سبت الجاره الشعبي.

وبفعل قوة الرياح تسبب في جريان الأودية؛ مما أدى لعزل عدد من القرى وتوقف الحركة المرورية على الطريق الرابط بين محافظة القنفذة ومنطقة عسير، مرورًا بسبت الجاره بعدما طمرت السيول وادي قنونا وجرف الطريق البديل للطريق الرئيسي الذي يجري العمل به لإنشاء كبري.

ويشهد الموقع تواجد الجهات الأمنية والدفاع المدني لمنع المسافرين من المغامرة بأرواحهم عند محاولتهم عبور الطرق المغلقة، كما تسببت الأمطار في إغلاق جزئي لطريق القنفذة العرضيات بعد تساقط الصخور على الطريق.


ولا زالت الكهرباء مقطوعة عن بعض قرى سبت الجاره بعد تضرر خطوط النقل المتوسط، فيما استنفرت الكهرباء جميع فرقها الميدانية لسرعة مباشرة الأعطال بمتابعة مستمرة من محافظ القنفذة فضا البقمي.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
09:39 PM

شاهد .. أمطار غزيرة وعواصف تقطع الطرق والكهرباء بمراكز القنفذة الشرقية

لم تشهدها المنطقة منذ 15 عامًا.. واستمرت لساعتين وجرت على إثرها الأودية

A A A
حسن العيسي - القنفذة
4
3,160

شهدت مراكز القنفذة الشرقية، سبت الجاره، خميس حرب، وثلاثاء الخرم، عصر اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة لم تشهدها منذ 15 عامًا حسب رأي المهتمين بالأمطار.

وتفصيلاً: وكانت الأمطار على مركز سبت الجاره غزيرة جدًّا؛ حيث استمرت أكثر من ساعتين مصحوبة برياح شديدة وعواصف برقية تسببت في انقطاع الكهرباء عن قرى المركز وسقوط مظلة تحت الإنشاء بسوق سبت الجاره الشعبي.

وبفعل قوة الرياح تسبب في جريان الأودية؛ مما أدى لعزل عدد من القرى وتوقف الحركة المرورية على الطريق الرابط بين محافظة القنفذة ومنطقة عسير، مرورًا بسبت الجاره بعدما طمرت السيول وادي قنونا وجرف الطريق البديل للطريق الرئيسي الذي يجري العمل به لإنشاء كبري.

ويشهد الموقع تواجد الجهات الأمنية والدفاع المدني لمنع المسافرين من المغامرة بأرواحهم عند محاولتهم عبور الطرق المغلقة، كما تسببت الأمطار في إغلاق جزئي لطريق القنفذة العرضيات بعد تساقط الصخور على الطريق.


ولا زالت الكهرباء مقطوعة عن بعض قرى سبت الجاره بعد تضرر خطوط النقل المتوسط، فيما استنفرت الكهرباء جميع فرقها الميدانية لسرعة مباشرة الأعطال بمتابعة مستمرة من محافظ القنفذة فضا البقمي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,022
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,748
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,857
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,556

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة