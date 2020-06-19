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الكويت تدين التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في شمال العراق

أكدت مساندتها لبغداد في كل الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على أمنها

أدانت دولة الكويت، اليوم، التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في شمال العراق وأن تلك التدخلات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق وتجاوزًا لكل الأعراف والقواعد القانونية الدولية .

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية: دولة الكويت وانطلاقًا من موقفها المبدئي والثابت ورفضها لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة فإنها تؤكد إدانتها للتدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق.
وأضاف: تلك التدخلات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق وتجاوزًا لكل الأعراف والقواعد القانونية الدولية فضلًا عما يمثله ذلك من تهديد لأمن العراق واستقرار المنطقة.

وشدد على وقوف دولة الكويت إلى جانب العراق وتأييده في كل الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره.

الكويت العراق تركيا إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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الكويت تدين التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في شمال العراق
سبق

أدانت دولة الكويت، اليوم، التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في شمال العراق وأن تلك التدخلات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق وتجاوزًا لكل الأعراف والقواعد القانونية الدولية .

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية: دولة الكويت وانطلاقًا من موقفها المبدئي والثابت ورفضها لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة فإنها تؤكد إدانتها للتدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق.
وأضاف: تلك التدخلات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق وتجاوزًا لكل الأعراف والقواعد القانونية الدولية فضلًا عما يمثله ذلك من تهديد لأمن العراق واستقرار المنطقة.

وشدد على وقوف دولة الكويت إلى جانب العراق وتأييده في كل الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
02:11 PM

الكويت تدين التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في شمال العراق

أكدت مساندتها لبغداد في كل الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على أمنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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أدانت دولة الكويت، اليوم، التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في شمال العراق وأن تلك التدخلات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق وتجاوزًا لكل الأعراف والقواعد القانونية الدولية .

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية: دولة الكويت وانطلاقًا من موقفها المبدئي والثابت ورفضها لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة فإنها تؤكد إدانتها للتدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق.
وأضاف: تلك التدخلات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق وتجاوزًا لكل الأعراف والقواعد القانونية الدولية فضلًا عما يمثله ذلك من تهديد لأمن العراق واستقرار المنطقة.

وشدد على وقوف دولة الكويت إلى جانب العراق وتأييده في كل الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره.

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