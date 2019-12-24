النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشفى صامطة يُنهي معاناة مريضة مع "غرغرينا" بالبطن

استقرت حالتها الصحية وأصبحت تمارس حياتها بصورة طبيعية

نجح -بفضل الله- فريق طبي جراحي بمستشفى صامطة العام، في إنهاء معاناة مريضة من "غرغرينا" بالبطن؛ حيث كانت تشكو من آلام شديدة في البطن، مع تقيؤ مستمر، وعلى الفور تم إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، ومن ثم تحويلها إلى غرفة العمليات.

وتَبَيّن خلال التحاليل والفحوصات، أن المريضة مصابة بـ"غرغرينا" بطول 100سم من الأمعاء الدقيقة؛ نتيجة جلطة في الأوعية الدموية التي تُغذيها، وتم استئصال الجزء المصاب من الأمعاء الدقيقة، وعمل "توصيلة" للأمعاء المتبقية، وإغلاق البطن، وبعدها خضعت المريضة للملاحظة والعناية الطبية لحين استقرار الحالة وتحسنها، ثم غادرت المستشفى وتمارس حياتها بصورة طبيعية ولله الحمد.

مستشفى صامطة العام فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مستشفى صامطة يُنهي معاناة مريضة مع "غرغرينا" بالبطن
سبق

نجح -بفضل الله- فريق طبي جراحي بمستشفى صامطة العام، في إنهاء معاناة مريضة من "غرغرينا" بالبطن؛ حيث كانت تشكو من آلام شديدة في البطن، مع تقيؤ مستمر، وعلى الفور تم إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، ومن ثم تحويلها إلى غرفة العمليات.

وتَبَيّن خلال التحاليل والفحوصات، أن المريضة مصابة بـ"غرغرينا" بطول 100سم من الأمعاء الدقيقة؛ نتيجة جلطة في الأوعية الدموية التي تُغذيها، وتم استئصال الجزء المصاب من الأمعاء الدقيقة، وعمل "توصيلة" للأمعاء المتبقية، وإغلاق البطن، وبعدها خضعت المريضة للملاحظة والعناية الطبية لحين استقرار الحالة وتحسنها، ثم غادرت المستشفى وتمارس حياتها بصورة طبيعية ولله الحمد.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
09:20 AM
اخر تعديل
24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
11:32 AM

مستشفى صامطة يُنهي معاناة مريضة مع "غرغرينا" بالبطن

استقرت حالتها الصحية وأصبحت تمارس حياتها بصورة طبيعية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
1
1,016

نجح -بفضل الله- فريق طبي جراحي بمستشفى صامطة العام، في إنهاء معاناة مريضة من "غرغرينا" بالبطن؛ حيث كانت تشكو من آلام شديدة في البطن، مع تقيؤ مستمر، وعلى الفور تم إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، ومن ثم تحويلها إلى غرفة العمليات.

وتَبَيّن خلال التحاليل والفحوصات، أن المريضة مصابة بـ"غرغرينا" بطول 100سم من الأمعاء الدقيقة؛ نتيجة جلطة في الأوعية الدموية التي تُغذيها، وتم استئصال الجزء المصاب من الأمعاء الدقيقة، وعمل "توصيلة" للأمعاء المتبقية، وإغلاق البطن، وبعدها خضعت المريضة للملاحظة والعناية الطبية لحين استقرار الحالة وتحسنها، ثم غادرت المستشفى وتمارس حياتها بصورة طبيعية ولله الحمد.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,715
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,437
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,802
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,290

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة