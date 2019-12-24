مستشفى صامطة يُنهي معاناة مريضة مع "غرغرينا" بالبطن

استقرت حالتها الصحية وأصبحت تمارس حياتها بصورة طبيعية

نجح -بفضل الله- فريق طبي جراحي بمستشفى صامطة العام، في إنهاء معاناة مريضة من "غرغرينا" بالبطن؛ حيث كانت تشكو من آلام شديدة في البطن، مع تقيؤ مستمر، وعلى الفور تم إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، ومن ثم تحويلها إلى غرفة العمليات.

وتَبَيّن خلال التحاليل والفحوصات، أن المريضة مصابة بـ"غرغرينا" بطول 100سم من الأمعاء الدقيقة؛ نتيجة جلطة في الأوعية الدموية التي تُغذيها، وتم استئصال الجزء المصاب من الأمعاء الدقيقة، وعمل "توصيلة" للأمعاء المتبقية، وإغلاق البطن، وبعدها خضعت المريضة للملاحظة والعناية الطبية لحين استقرار الحالة وتحسنها، ثم غادرت المستشفى وتمارس حياتها بصورة طبيعية ولله الحمد.