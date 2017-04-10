وقالت النيابة في بيان لها: "يُحظر استغلال الدواعي الناشئة عن البقاء المنزلي لمواجهة كورونا، كنماء وتزايد القوة الشرائية لأي منتجات، في الترويج والدعاية بأي طريقة كانت لمنتجات مغشوشة، أو استعمال معلومات دعائية لها غير صحيحة تكسبًا للواقع بطرق غير مشروعة".

حذّرت النيابة العامة من الترويج لأي منتجات مغشوشة، أو استعمال معلومات دعائية غير صحيحة؛ بغرض التكسب بطريق غير مشروع خلال فترة أزمة كورونا.

النيابة العامة تحذّر من الترويج لأي منتجات مغشوشة خلال أزمة "كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-10 حذّرت النيابة العامة من الترويج لأي منتجات مغشوشة، أو استعمال معلومات دعائية غير صحيحة؛ بغرض التكسب بطريق غير مشروع خلال فترة أزمة كورونا. وقالت النيابة في بيان لها: "يُحظر استغلال الدواعي الناشئة عن البقاء المنزلي لمواجهة كورونا، كنماء وتزايد القوة الشرائية لأي منتجات، في الترويج والدعاية بأي طريقة كانت لمنتجات مغشوشة، أو استعمال معلومات دعائية لها غير صحيحة تكسبًا للواقع بطرق غير مشروعة".

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441 07:17 PM

اخر تعديل 10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441 07:49 PM

النيابة العامة تحذّر من الترويج لأي منتجات مغشوشة خلال أزمة "كورونا" أكدت أن ذلك تكسّب بطريقة غير مشروعة





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حذّرت النيابة العامة من الترويج لأي منتجات مغشوشة، أو استعمال معلومات دعائية غير صحيحة؛ بغرض التكسب بطريق غير مشروع خلال فترة أزمة كورونا.

وقالت النيابة في بيان لها: "يُحظر استغلال الدواعي الناشئة عن البقاء المنزلي لمواجهة كورونا، كنماء وتزايد القوة الشرائية لأي منتجات، في الترويج والدعاية بأي طريقة كانت لمنتجات مغشوشة، أو استعمال معلومات دعائية لها غير صحيحة تكسبًا للواقع بطرق غير مشروعة".