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"وحدة الحماية الاجتماعية" تستقبل مراجعيها بمقرها الجديد في حي النموذجية بالرياض

يتكون من مبنيين مستقلين للذكور والإناث يتسعان لأكثر من 70 مستفيداً يومياً

بدأت وحدة الحماية الاجتماعية، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، باستقبال المراجعين في مقرها الجديد بحي النموذجية بعد تجهيزه بالكامل، حيث يتكون من مبنيين مستقلين للذكور والإناث يتسعان لأكثر من 70 مستفيداً يومياً.

وأوضح مدير عام فرع الموارد والتنمية بالرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، أن كل مبنى يتكون من ثلاثة أدوار مقسمة إلى عدة أقسام، ويعمل بداخلها ما يقارب من 86 موظفاً وموظفة، يتولى الكادر الإداري منهم مهمة استلام البلاغات بشكل مباشر من مركز البلاغات، أو بشكل غير مباشر من الجهات ذات العلاقة، ثم يتم تحويلها إلى الكادر الاجتماعي والنفسي للتنسيق مع الحالات، وتحديد مواعيد حضورهم لاستقبالهم ومعالجة بلاغاتهم، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.

وأوضح "الحربي" أن الوزارة تعمل جاهدة بكل ما من شأنه توفير سبل الراحة لمستفيديها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، ومنها إنشاء المباني النموذجية، وتجهيزها بما يتناسب مع ظروف واحتياجات المستفيدين، تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني 2020، وانطلاقاً من رؤية المملكة 2030 التي تتجه إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.

وحدة الحماية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وحدة الحماية الاجتماعية" تستقبل مراجعيها بمقرها الجديد في حي النموذجية بالرياض
سبق

بدأت وحدة الحماية الاجتماعية، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، باستقبال المراجعين في مقرها الجديد بحي النموذجية بعد تجهيزه بالكامل، حيث يتكون من مبنيين مستقلين للذكور والإناث يتسعان لأكثر من 70 مستفيداً يومياً.

وأوضح مدير عام فرع الموارد والتنمية بالرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، أن كل مبنى يتكون من ثلاثة أدوار مقسمة إلى عدة أقسام، ويعمل بداخلها ما يقارب من 86 موظفاً وموظفة، يتولى الكادر الإداري منهم مهمة استلام البلاغات بشكل مباشر من مركز البلاغات، أو بشكل غير مباشر من الجهات ذات العلاقة، ثم يتم تحويلها إلى الكادر الاجتماعي والنفسي للتنسيق مع الحالات، وتحديد مواعيد حضورهم لاستقبالهم ومعالجة بلاغاتهم، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.

وأوضح "الحربي" أن الوزارة تعمل جاهدة بكل ما من شأنه توفير سبل الراحة لمستفيديها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، ومنها إنشاء المباني النموذجية، وتجهيزها بما يتناسب مع ظروف واحتياجات المستفيدين، تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني 2020، وانطلاقاً من رؤية المملكة 2030 التي تتجه إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
07:31 PM

"وحدة الحماية الاجتماعية" تستقبل مراجعيها بمقرها الجديد في حي النموذجية بالرياض

يتكون من مبنيين مستقلين للذكور والإناث يتسعان لأكثر من 70 مستفيداً يومياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت وحدة الحماية الاجتماعية، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، باستقبال المراجعين في مقرها الجديد بحي النموذجية بعد تجهيزه بالكامل، حيث يتكون من مبنيين مستقلين للذكور والإناث يتسعان لأكثر من 70 مستفيداً يومياً.

وأوضح مدير عام فرع الموارد والتنمية بالرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، أن كل مبنى يتكون من ثلاثة أدوار مقسمة إلى عدة أقسام، ويعمل بداخلها ما يقارب من 86 موظفاً وموظفة، يتولى الكادر الإداري منهم مهمة استلام البلاغات بشكل مباشر من مركز البلاغات، أو بشكل غير مباشر من الجهات ذات العلاقة، ثم يتم تحويلها إلى الكادر الاجتماعي والنفسي للتنسيق مع الحالات، وتحديد مواعيد حضورهم لاستقبالهم ومعالجة بلاغاتهم، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.

وأوضح "الحربي" أن الوزارة تعمل جاهدة بكل ما من شأنه توفير سبل الراحة لمستفيديها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، ومنها إنشاء المباني النموذجية، وتجهيزها بما يتناسب مع ظروف واحتياجات المستفيدين، تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني 2020، وانطلاقاً من رؤية المملكة 2030 التي تتجه إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.

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