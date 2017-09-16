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جامبيا والسنغال تدينان هجوم "معملي أرامكو"

أكدتا أنه يهدد الاستقرار الدولي والسلم العام

استنكرت جمهورية جامبيا بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية.

ووصفت وزارة الخارجية الجامبية في بيان أصدرته اليوم هذا الهجوم بـ"البربري" الذي يستهدف السِّلم العام، وطلبت من المجتمع الدولي إدانة هذه الجرائم والوقوف صفاً واحداً من أجل عدم تكرار هذه الهجمات.

وعبّرت جمهورية جامبيا في ختام بيانها عن وقوفها الدائم إلى جانب المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً.

من جهتها، أدانت جمهورية السنغال بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو".

وعبّرت وزارة الخارجية السنغالية في بيان اليوم، عن استنكارها بشدة لهذا الهجوم الإرهابي الذي يهدد الاستقرار الدولي والسلم العام وأمن المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامبيا والسنغال تدينان هجوم "معملي أرامكو"
سبق

استنكرت جمهورية جامبيا بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية.

ووصفت وزارة الخارجية الجامبية في بيان أصدرته اليوم هذا الهجوم بـ"البربري" الذي يستهدف السِّلم العام، وطلبت من المجتمع الدولي إدانة هذه الجرائم والوقوف صفاً واحداً من أجل عدم تكرار هذه الهجمات.

وعبّرت جمهورية جامبيا في ختام بيانها عن وقوفها الدائم إلى جانب المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً.

من جهتها، أدانت جمهورية السنغال بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو".

وعبّرت وزارة الخارجية السنغالية في بيان اليوم، عن استنكارها بشدة لهذا الهجوم الإرهابي الذي يهدد الاستقرار الدولي والسلم العام وأمن المملكة.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
03:44 PM
اخر تعديل
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
04:03 PM

جامبيا والسنغال تدينان هجوم "معملي أرامكو"

أكدتا أنه يهدد الاستقرار الدولي والسلم العام

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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استنكرت جمهورية جامبيا بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية.

ووصفت وزارة الخارجية الجامبية في بيان أصدرته اليوم هذا الهجوم بـ"البربري" الذي يستهدف السِّلم العام، وطلبت من المجتمع الدولي إدانة هذه الجرائم والوقوف صفاً واحداً من أجل عدم تكرار هذه الهجمات.

وعبّرت جمهورية جامبيا في ختام بيانها عن وقوفها الدائم إلى جانب المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً.

من جهتها، أدانت جمهورية السنغال بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو".

وعبّرت وزارة الخارجية السنغالية في بيان اليوم، عن استنكارها بشدة لهذا الهجوم الإرهابي الذي يهدد الاستقرار الدولي والسلم العام وأمن المملكة.

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