المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة على محافظة ينبع

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة تشهدها محافظة ينبع ابتداءً من الـ 9 صباحاً، تشمل ينبع النخل، ومركز الرايس، وتشمل تأثيراتها ارتفاعاً في أمواج البحر، وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الـ 7 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة تشهدها محافظة ينبع ابتداءً من الـ 9 صباحاً، تشمل ينبع النخل، ومركز الرايس، وتشمل تأثيراتها ارتفاعاً في أمواج البحر، وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الـ 7 مساءً.حالة الطقس الأرصاد أمطار رياح ينبع
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة تشهدها محافظة ينبع ابتداءً من الـ 9 صباحاً، تشمل ينبع النخل، ومركز الرايس، وتشمل تأثيراتها ارتفاعاً في أمواج البحر، وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الـ 7 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة تشهدها محافظة ينبع ابتداءً من الـ 9 صباحاً، تشمل ينبع النخل، ومركز الرايس، وتشمل تأثيراتها ارتفاعاً في أمواج البحر، وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الـ 7 مساءً.