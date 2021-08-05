حرم أمير الباحة تدشن معرض "عروس الباحة" الأول

يستمر لـ30 يومًا.. وتنظمه الغرفة التجارية بالمنطقة

برعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، افتتحت الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز حرم أمير منطقة الباحة، مساء أمس الأربعاء، معرض "عروس الباحة" الذي تنظمه الغرفة التجارية بالمنطقة في نسخته الاولى، بمقر مركز الملك عبدالعزيز الحضاري، حيث كان في استقبالها عضوة مجلس إدارة غرفة الباحة سمر الغامدي.

وفور وصولها لمقر الحفل قامت بتدشين المعرض عبر بوابته الإلكترونية إيذاناً بافتتاح المعرض، ثم قامت بجولة على الأجنحة والأركان المشاركة.

ويضم المعرض في نسخة هذا العام أكثر من 40 عارضاً متنوعاً، من داخل وخارج المنطقة، تشتمل على مشاريع وأعمال ومنتجات متنوعة لرواد ورائدات أعمال في مختلف مجالات الاحتياجات، وكذلك قسم خاص للأزياء مخصص للنساء، إضافة إلى مشاركة عدد من الكافيهات والـ "فود ترك" ومنطقة متكاملة مخصصة لألعاب الأطفال مع توفير جلسات عائلية ومسرح للطفل والأسرة.

جدير بالذكر أن معرض "عروس الباحة" هو إحدى المبادرات والبرامج الناجحة التي أطلقتها الغرفة منذ تشكيل مجلس إدارتها مؤخراً، لخدمة وتشجيع سيدات وشابات الأعمال بمنطقة الباحة وتقديم جميع أشكال الدعم والتحفيز لرائدات الأعمال بمشاركة مركز دلني للأعمال التابع لبنك التنمية الاجتماعية.

وقد تجولت داخل المعارض والأركان المشاركة بعروس الباحة مطلعة على الأنواع والمنتجات المقدمة ومعارض الجهات المشاركة كما التقت بعدد من سيدات الأعمال المشاركات بالملتقى، وشاهدت ركن الفن التشكيلي الذي يظهر اجمل الأعمال لفنانات تشكيليات من بنات المنطقة ومنحهن فرصة المشاركة وعرض أعمالهن امام الزوار.

واطلعت على الخدمات المقدمة من مركز العمليات الميدانية 990 التابع لرئاسة أمن الدولة والذي يقدم عدد من الرسائل التوعوية التي تهدف بالمقام الأول إلى تعريف الزوار بمهام المركز المتمثلة في الحفاظ على مجتمعنا آمنا من جميع الافكار المنحرفة، حيث قدمت طفلة كلمة تعريفية عن مركز العمليات الميدانية 990 ودوره في حفظ الأمن والاستقرار في الوطن وما يقدمه من هدايا قيمة.

وفي ختام جولتها، شكرت الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز جميع الجهات الداعمة وفريق العمل وشركاء النجاح للمعرض.

وأبدت سرورها بما شاهدته من تنظيم وأداء متميز يعزى إلى اهتمام ودعم أمير المنطقة لمثل هذه النشاطات التي تهتم بجميع شرائح المجتمع والأسرة في المقام الأول، مشيدة بما تقدمه غرفة الباحة من أفكار جديدة مختلفة عن المعتاد، والتي تتوافق مع رؤية السعودية 2030 الطموحة ومع ما تقدمه القيادة من اهتمام ودعم لجميع الأعمال الموجهة للأسرة والطفل.