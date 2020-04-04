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غوميز: وزارة الصحة كالمدرب الكبير في المباريات النهائية

طالب الجميع باتباع التعليمات والبقاء في المنزل

طلب بافيتيمبي غوميز، مهاجم الهلال، من الجميع اتباع تعليمات وزارة الصحة، والبقاء في المنازل للقضاء على فيروس كورونا، واصفًا عمل الوزارة بالمدرب المتمكن والكبير.

وجاء حديث النجم الفرنسي في فيديو توعوي، بثه الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقعه في "تويتر".

وقال غوميز: في البداية أتمنى أن تكونوا بحالة جيدة مع عائلاتكم خلال هذه الفترة الصعبة. كما ترون، أنا جالس في المنزل، وأدعوكم كذلك للبقاء في المنزل.

وتابع: أثناء برنامجي اليومي أحاول أن أقوم ببعض التدريبات، ومشاهدة المسلسلات التلفزيونية، ومتابعة أخبار السعودية، وأتحدث مع عائلتي وأصدقائي وزملائي بالفريق.

وأضاف: "لدي رسالة لكم: دعنا نتخيل أننا سنلعب مباراة نهائية أو مباراة مهمة جدًّا لصالح فريقنا الوطني، وخصمنا هو الفيروس، ولدينا مدرب متمكن كبير، يتمثل في وزارة الصحة، فإذا استمعنا لتعليمات الوزارة، واتبعنا القوانين، سنقتل الفيروس معًا بتعاوننا كشعب وبلد واحد".

وفي الختام طلب من الجميع القيام بذلك العمل، ومواصلة اتباع التعليمات، متمنيًا لهم أن يعتنوا بأنفسهم، قائلاً: "كلنا مسؤول"، وسوف نقتل هذا الفيروس بهذه الطريقة إن شاء الله.

فيروس كورونا الجديد منع التجول غوميز الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غوميز: وزارة الصحة كالمدرب الكبير في المباريات النهائية
سبق

طلب بافيتيمبي غوميز، مهاجم الهلال، من الجميع اتباع تعليمات وزارة الصحة، والبقاء في المنازل للقضاء على فيروس كورونا، واصفًا عمل الوزارة بالمدرب المتمكن والكبير.

وجاء حديث النجم الفرنسي في فيديو توعوي، بثه الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقعه في "تويتر".

وقال غوميز: في البداية أتمنى أن تكونوا بحالة جيدة مع عائلاتكم خلال هذه الفترة الصعبة. كما ترون، أنا جالس في المنزل، وأدعوكم كذلك للبقاء في المنزل.

وتابع: أثناء برنامجي اليومي أحاول أن أقوم ببعض التدريبات، ومشاهدة المسلسلات التلفزيونية، ومتابعة أخبار السعودية، وأتحدث مع عائلتي وأصدقائي وزملائي بالفريق.

وأضاف: "لدي رسالة لكم: دعنا نتخيل أننا سنلعب مباراة نهائية أو مباراة مهمة جدًّا لصالح فريقنا الوطني، وخصمنا هو الفيروس، ولدينا مدرب متمكن كبير، يتمثل في وزارة الصحة، فإذا استمعنا لتعليمات الوزارة، واتبعنا القوانين، سنقتل الفيروس معًا بتعاوننا كشعب وبلد واحد".

وفي الختام طلب من الجميع القيام بذلك العمل، ومواصلة اتباع التعليمات، متمنيًا لهم أن يعتنوا بأنفسهم، قائلاً: "كلنا مسؤول"، وسوف نقتل هذا الفيروس بهذه الطريقة إن شاء الله.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
10:45 PM

غوميز: وزارة الصحة كالمدرب الكبير في المباريات النهائية

طالب الجميع باتباع التعليمات والبقاء في المنزل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طلب بافيتيمبي غوميز، مهاجم الهلال، من الجميع اتباع تعليمات وزارة الصحة، والبقاء في المنازل للقضاء على فيروس كورونا، واصفًا عمل الوزارة بالمدرب المتمكن والكبير.

وجاء حديث النجم الفرنسي في فيديو توعوي، بثه الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقعه في "تويتر".

وقال غوميز: في البداية أتمنى أن تكونوا بحالة جيدة مع عائلاتكم خلال هذه الفترة الصعبة. كما ترون، أنا جالس في المنزل، وأدعوكم كذلك للبقاء في المنزل.

وتابع: أثناء برنامجي اليومي أحاول أن أقوم ببعض التدريبات، ومشاهدة المسلسلات التلفزيونية، ومتابعة أخبار السعودية، وأتحدث مع عائلتي وأصدقائي وزملائي بالفريق.

وأضاف: "لدي رسالة لكم: دعنا نتخيل أننا سنلعب مباراة نهائية أو مباراة مهمة جدًّا لصالح فريقنا الوطني، وخصمنا هو الفيروس، ولدينا مدرب متمكن كبير، يتمثل في وزارة الصحة، فإذا استمعنا لتعليمات الوزارة، واتبعنا القوانين، سنقتل الفيروس معًا بتعاوننا كشعب وبلد واحد".

وفي الختام طلب من الجميع القيام بذلك العمل، ومواصلة اتباع التعليمات، متمنيًا لهم أن يعتنوا بأنفسهم، قائلاً: "كلنا مسؤول"، وسوف نقتل هذا الفيروس بهذه الطريقة إن شاء الله.

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