خلال 48 يومًا.. أبرز 5 عمليات إرهابية حوثية حاولت استهداف المدنيين أحبطها "التحالف"

باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة المفخخة

أحبطت قوات الدفاع الجوي السعودي، خمس عمليات إرهابية نفذتها ميليشيات الحوثي خلال الـ48 يومًا ماضية، لتجدد تلك العمليات التأكيد على إرهاب الميليشيات واستهدافهم المدنيين.

واعترضت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" طائرة بدون طيار "مفخخة"، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط اليوم.

وكانت تلك العملية الإرهابية تعد امتدادًا للعمليات الحوثية الإرهابية التي حاولت من خلالها استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكان من أبرزها محاولة استهداف بمدينتي الرياض وجازان بصاروخين باليستيين في 28 مارس الماضي، وفي 27 مايو حاولت استهداف المدنيين في نجران بطائرات درون، وفي الأول من يونيو حاولت حاولت استهداف الأعيان المدنية بطائرتين من دون طيار، وفي 13 يونيو حاولت استهداف الأعيان المدنية بصاروخ باليستي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات؛ لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.