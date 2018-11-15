"الحصيني": أجواء إجازة نهاية الأسبوع معتدلة نهاراً.. وأمطار بهذه المناطق

نصح بارتداء الملابس الشتوية وحذر من الاقتراب من السدود وتجمعات المياه

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني: إن أجواء إجازة نهاية الأسبوع تميل للاعتدال نهاراً على معظم المناطق، باردة ليلاً، وتزداد البرودة شمالاً، ناصحاً بارتداء الملابس الشتوية ليلاً.

وأشار "الحصيني" إلى أن الأجواء من مكة إلى جازان تميل للحرارة نهاراً لطيفة ليلاً، متوقعاً أمطاراً بإذن الله على القصيم ومكة والمدينة والشمالية وتبوك وشمال الشرقية.

وأضاف: الأمطار تمتد إلى شمال وغرب منطقة الرياض، نواحي محافظات شقراء وعفيف والدوادمي والزلفي والغاط والمجمعة وثادق، منبهاً من أن روضات خريم والتنهات والخفسين والكسر والحمادة -العكرشية- ورمحية أشيقر والهوبجة وسمحان ومعظم سدود شمال وغرب منطقة الرياض مليئة بالسيل، محذراً المواطنين والمقيمين من الاقتراب من السدود وتجمعات الماء.