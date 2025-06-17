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جنوب أفريقيا: 2801 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

عدد حالات التعافي وصل إلى 42063 مقابل 1625 حالة وفاة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا إلى 76 ألفًا و334 حالة؛ بحسب آخر حصيلة رسمية، بعد تسجيل 2801 إصابة جديدة خلال الساعات الـ٢٤ الماضية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة، اليوم، بأن عدد حالات التعافي داخل البلاد وصل إلى 42063 حالة، مقابل 1625 حالة وفاة.

وتحتلّ جنوب أفريقيا المركز الأول في القارة بعدد الإصابات والثاني بعد مصر من حيث عدد الوفيات.

فيروس كورونا الجديد

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جنوب أفريقيا: 2801 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
سبق

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا إلى 76 ألفًا و334 حالة؛ بحسب آخر حصيلة رسمية، بعد تسجيل 2801 إصابة جديدة خلال الساعات الـ٢٤ الماضية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة، اليوم، بأن عدد حالات التعافي داخل البلاد وصل إلى 42063 حالة، مقابل 1625 حالة وفاة.

وتحتلّ جنوب أفريقيا المركز الأول في القارة بعدد الإصابات والثاني بعد مصر من حيث عدد الوفيات.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
05:02 PM

جنوب أفريقيا: 2801 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

عدد حالات التعافي وصل إلى 42063 مقابل 1625 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا إلى 76 ألفًا و334 حالة؛ بحسب آخر حصيلة رسمية، بعد تسجيل 2801 إصابة جديدة خلال الساعات الـ٢٤ الماضية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة، اليوم، بأن عدد حالات التعافي داخل البلاد وصل إلى 42063 حالة، مقابل 1625 حالة وفاة.

وتحتلّ جنوب أفريقيا المركز الأول في القارة بعدد الإصابات والثاني بعد مصر من حيث عدد الوفيات.

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