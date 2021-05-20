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غرفة جازان: نقدم استشارات وبحوثًا ودراسات لتنمية منشآت الأعمال

تسهم في جذب الاستثمارات إلى المنطقة بقطاعات وأنشطة اقتصادية مختلفة

كشف أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، أنه تم إطلاق إدارة الاستشارات والبحوث الاقتصادية والمعلومات بالغرفة في الأول من يناير 2020 لتساهم في تحقيق رسالة الغرفة وأهدافها الاستراتيجية، من خلال تقديم خدماتها المتخصصة لجميع الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة من تحليل الظواهر الاقتصادية المؤثرة على منشآت الأعمال، واقتراح سبل الاستفادة منها أو التغلب على التحديات التي قد تصاحبها، إضافة إلى استشارتها حول أساليب الإدارة الاستراتيجية الحديثة، وطرق التسويق المبتكر، والتمويل والاستثمار، والتصدير للخارج.

وأضاف الدكتور الجوهري أنهم يسعون كذلك لتوفير المعلومات الإحصائية الاقتصادية "قاعدة بيانات"، ونشر الأرقام والحقائق التي تخص جازان كبوابة اقتصادية للمملكة، مشيرًا إلى أن الإدارة الجديدة تعمل حاليًّا على إعداد مجموعة من دراسة الفرص الاستثمارية المجدية بقطاعات وأنشطة اقتصادية مختلفة.

وأكد الجوهري أن هذه الخطوات تأتي في إطار الخارطة الاستثمارية للمنطقة التي تعتمد على الاستفادة من الميزات النسبية المتوفرة بكلٍّ من القطاع الزراعي والسمكي والتعديني والصناعي والسياحي والترفيهي والخدمي، وأكد أنه جار توفير مزيد من الكوادر المتخصصة للمساعدة في إعداد هذه الدراسات، وأن توفير هذه الكوادر ليس لإنجاز ما تقدم فقط من أعمال، ولكن أيضًا لتكون هذه الإدارة بمثابة بيت خبرة متخصص يقدم خدمات محترفة لمنشآت الأعمال بالمنطقة، والمساعدة في جذب الاستثمار.

وبيّن أن إدارة الاستشارات والبحوث الاقتصادية تعكف على إعداد التقارير المتعلقة بالقضايا الملحّة في الحقول الاقتصادية والتجارية والصناعية من أجل تنمية المبادرات ذات المردود الإيجابي على قطاعات الأعمال المختلفة.

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غرفة جازان: نقدم استشارات وبحوثًا ودراسات لتنمية منشآت الأعمال
سبق

كشف أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، أنه تم إطلاق إدارة الاستشارات والبحوث الاقتصادية والمعلومات بالغرفة في الأول من يناير 2020 لتساهم في تحقيق رسالة الغرفة وأهدافها الاستراتيجية، من خلال تقديم خدماتها المتخصصة لجميع الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة من تحليل الظواهر الاقتصادية المؤثرة على منشآت الأعمال، واقتراح سبل الاستفادة منها أو التغلب على التحديات التي قد تصاحبها، إضافة إلى استشارتها حول أساليب الإدارة الاستراتيجية الحديثة، وطرق التسويق المبتكر، والتمويل والاستثمار، والتصدير للخارج.

وأضاف الدكتور الجوهري أنهم يسعون كذلك لتوفير المعلومات الإحصائية الاقتصادية "قاعدة بيانات"، ونشر الأرقام والحقائق التي تخص جازان كبوابة اقتصادية للمملكة، مشيرًا إلى أن الإدارة الجديدة تعمل حاليًّا على إعداد مجموعة من دراسة الفرص الاستثمارية المجدية بقطاعات وأنشطة اقتصادية مختلفة.

وأكد الجوهري أن هذه الخطوات تأتي في إطار الخارطة الاستثمارية للمنطقة التي تعتمد على الاستفادة من الميزات النسبية المتوفرة بكلٍّ من القطاع الزراعي والسمكي والتعديني والصناعي والسياحي والترفيهي والخدمي، وأكد أنه جار توفير مزيد من الكوادر المتخصصة للمساعدة في إعداد هذه الدراسات، وأن توفير هذه الكوادر ليس لإنجاز ما تقدم فقط من أعمال، ولكن أيضًا لتكون هذه الإدارة بمثابة بيت خبرة متخصص يقدم خدمات محترفة لمنشآت الأعمال بالمنطقة، والمساعدة في جذب الاستثمار.

وبيّن أن إدارة الاستشارات والبحوث الاقتصادية تعكف على إعداد التقارير المتعلقة بالقضايا الملحّة في الحقول الاقتصادية والتجارية والصناعية من أجل تنمية المبادرات ذات المردود الإيجابي على قطاعات الأعمال المختلفة.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
07:56 PM

غرفة جازان: نقدم استشارات وبحوثًا ودراسات لتنمية منشآت الأعمال

تسهم في جذب الاستثمارات إلى المنطقة بقطاعات وأنشطة اقتصادية مختلفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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كشف أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، أنه تم إطلاق إدارة الاستشارات والبحوث الاقتصادية والمعلومات بالغرفة في الأول من يناير 2020 لتساهم في تحقيق رسالة الغرفة وأهدافها الاستراتيجية، من خلال تقديم خدماتها المتخصصة لجميع الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة من تحليل الظواهر الاقتصادية المؤثرة على منشآت الأعمال، واقتراح سبل الاستفادة منها أو التغلب على التحديات التي قد تصاحبها، إضافة إلى استشارتها حول أساليب الإدارة الاستراتيجية الحديثة، وطرق التسويق المبتكر، والتمويل والاستثمار، والتصدير للخارج.

وأضاف الدكتور الجوهري أنهم يسعون كذلك لتوفير المعلومات الإحصائية الاقتصادية "قاعدة بيانات"، ونشر الأرقام والحقائق التي تخص جازان كبوابة اقتصادية للمملكة، مشيرًا إلى أن الإدارة الجديدة تعمل حاليًّا على إعداد مجموعة من دراسة الفرص الاستثمارية المجدية بقطاعات وأنشطة اقتصادية مختلفة.

وأكد الجوهري أن هذه الخطوات تأتي في إطار الخارطة الاستثمارية للمنطقة التي تعتمد على الاستفادة من الميزات النسبية المتوفرة بكلٍّ من القطاع الزراعي والسمكي والتعديني والصناعي والسياحي والترفيهي والخدمي، وأكد أنه جار توفير مزيد من الكوادر المتخصصة للمساعدة في إعداد هذه الدراسات، وأن توفير هذه الكوادر ليس لإنجاز ما تقدم فقط من أعمال، ولكن أيضًا لتكون هذه الإدارة بمثابة بيت خبرة متخصص يقدم خدمات محترفة لمنشآت الأعمال بالمنطقة، والمساعدة في جذب الاستثمار.

وبيّن أن إدارة الاستشارات والبحوث الاقتصادية تعكف على إعداد التقارير المتعلقة بالقضايا الملحّة في الحقول الاقتصادية والتجارية والصناعية من أجل تنمية المبادرات ذات المردود الإيجابي على قطاعات الأعمال المختلفة.

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