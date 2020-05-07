شركات طيران تتهيأ لنقل الركاب بضوابط و"المعايير الدولية الموحدة" تغيب!

التباعد الاجتماعي سيكون أهم القواعد العالمية التي ستطبق مع استمرار الجائحة

بدأ عدد من شركات الطيران حول العالم العودة تدريجياً للأجواء، في الوقت الذي لا توجد فيه أي معايير وقوانين دولية موحدة لنقل الركاب في ظروف أكثر أماناً بدءًا من المطار إلى الطائرة.



وذكرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، في تقرير لها، أن التباعد الاجتماعي سيكون من أهم القواعد العالمية التي ستطبق في جميع المطارات وخطوط الطيران في ظل استمرار خطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



في هذا الجانب، اتخذت بعض شركات الطيران العالمية في شمال أمريكا والتي تستعد للعودة إلى الأجواء قريباً بعض الإجراءات المهمة من بينها عدم إخضاع المسافرين لفحص درجات الحرارة، لكن ستتم مطالبتهم بارتداء أقنعة الوجه قبل الدخول إلى المطار وعلى متن الطائرات وإبعاد الركاب عن بعضهم في الدرجة السياحية، بحيث يكون هناك مقعد واحد على الأقل يفصل بين الراكب والآخر على أن يطبق ذلك حتى تاريخ 30 يونيو على الأقل.



وأشار التقرير إلى أنه سيتم تقليص عدد الركاب في الطائرات؛ في محاولة لتقليل المخاطر وجذب الركاب للسفر مجدداً باتخاذ إجراءات تكون مطمئنة للمسافرين، إلى جانب أن منقيات الهواء في الطائرات عالية الكفاءة، وتقضي على مخاطر معظم مسببات الأمراض.



وتحدّث عدد من المسؤولين في عدة شركات طيران، أن في الكواليس هناك تحركات كبيرة للعودة سريعاً للأجواء؛ حيث إن هناك عمليات تنظيف وتعقيم في المطارات وعلى الطائرات ستكون بشكل مستمر مع كل رحلة، إلى جانب إضافة أجهزة تتعامل مع الذكاء الاصطناعي عند نقاط التفتيش الأمنية، إضافة لتقديم بعض التعليمات اللازمة للركاب أثناء التواجد في المطار والطائرات؛ منها ضرورة غسيل اليدين باستمرار، وعدم التوجه للمطار في حال الشعور ببعض الحرارة.